〈台股盤前〉電子廠染疫事件擴大 短線難逃震盪整理格局

美股四大指數上周五 (4 日) 收紅，台股周線也連三紅，但隨著周末國內科技廠染疫事件再度擴大，指揮中心要求企業移工暫時停工，恐進一步衝擊全球半導體供應鏈，也為本周盤勢再添不確定性，壓抑大盤表現，估本周將維持震盪整理格局。另外，上市櫃公司本周也將陸續公布 5 月營收結果。

苗栗縣竹南電子廠發生新冠肺炎 (COVID-19) 群聚事件持續延燒，累計至 6 日為止，包含京元電、超豐、智邦等三家電子廠，確診人數共計達逾 206 人，中央疫情指揮中心也宣布祭出五大措施，包含所有外籍移工停止上班、居家隔離，此舉也恐將嚴重衝擊全球半導體供應鏈。

京元電周末宣布停工兩日進行清消，估將影響 6 月營收約 4-6%，連帶最大客戶之一的聯發科也表示將影響 6 月部分營收，苗栗科技廠染疫事件仍否降溫將成為本周電子股觀盤關鍵。

其他盤面焦點，鴻海 5 月營收出爐，單月營收達 4550.34 億元，雖月減 9.1%、但在消費性電子產品需求強勁下，仍年增 17.6%；累計前 5 個月營收達 2.3 兆元、年增 35.4%，均創下歷年同期新高。

另一方面，市場傳出鴻海集團創辦人郭台銘投資的台康生技，將爭取 BNT 新冠疫苗代工，對此，台康生也發出重訊鄭重澄清，相關傳聞純屬子虛烏有；而在疫苗方面，繼日本贈送 124 萬劑 AZ 疫苗後，美國三位參議員也旋風訪台，將再贈送我國 75 萬劑疫苗。