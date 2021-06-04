外資資金轉進塑化、鋼鐵 逆勢買進京元電

外資今 (4) 日期現貨同步站在空方，族群個股中，外資大賣半導體以及面板等電子股，資金轉向塑化以及鋼鐵等傳產，而航運股中，外資雖然加碼長榮航，但賣超長榮以及華航，另外，值得注意的是，爆發群聚感染的京元電，卻是外資今日加碼最多的電子股。

外資今日賣超 166.49 億元，台指期也增加 2854 口，未平倉空單來到 2.78 萬口；而投信也賣超 0.43 億元、自營商加碼 3.25 億元，三大法人合計賣超 163.67 億元。

外資今日買超最多的是長榮航 3.71 萬張，其餘集中在塑化如聯成 7911 張、中石化 6592 張、亞聚 4029 張，以及和桐、炎州等各逾 3000 張；不鏽鋼也同樣受到青睞，包含華新 5869 張、大成鋼 5017 張、彰源 4407 張。

而值得注意的是，外資今日買超最多的電子股，是爆發疫情的京元電 9341 張，也是今日外資買超榜排名第二，其餘電子股獲加碼的還有凌陽跟億光。

外資賣超多為電子股，以聯電 8.83 萬張最多，面板三傑友達 3.39 萬張、群創 2.9 萬張、彩晶 1.8 萬張，記憶體相關的華邦電 1.57 萬張、南亞科 8294 張，以及欣興 7436 張；外資也賣超航運的長榮 2.64 萬張、華航 6560 張跟華紙 1.04 萬張等傳產股。

投信今日則大買電子股，包含 ABF 載板的景碩、欣興合計 4000 張，同時低接外資賣出的聯電 1783 張，也買進順德、晶相光等逾千張；傳產方面則加碼塑化及鋼鐵指標台塑化以及中鋼。

投信賣超方面，同樣大賣面板雙虎群創 5544 張、友達 2797 張，以及航運相關的華航 6662 張、長榮 1049 張以及長榮航 901 張。