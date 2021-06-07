【袁志峰專欄】人民幣回調是低吸港股機會

今天推介 - 工商銀行 (1398), 上日收市 $5.04

1) 股市前景

人民幣滙率回軟，觸發恒指連跌 3 日，累跌 1.9%，周五南向資金轉淨賣出，主要減持前期升幅過快的科技股。考慮到歐美股市仍在尋頂階段，A 股成交配合下穩步上揚，預期港股 6 月做好概率較大。筆者認為人民幣並沒有貶值基礎，因此引致港股回落是買入機會。

今天推介是工商銀行 (1398) — 今年以來股價表現較落後的內銀股，估值便宜，現價對應 2020 年度市盈率 4.9 倍，市淨率 0.54 倍，股息率 6.3 厘，6 月 28 日除息。維持買入建議，目標價 5.50 元，止損價 4.90 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 128 點，早盤反覆做好，最多曾倒升 57 點，午後輾轉下跌，收報 28918 點，跌 48 點或 0.2%。成交額按日增 39% 至 1930 億元，主要受恒指成份股變動所致，5 月份日均成交額 1526 億元。港股通南向資金淨賣出約 11 億元，包括淨賣出約 12 億元小米 (1810) 及 9 億元美團 (3690) 股份。6 月以來淨買入 53 億元。5 月淨買入 435 億元。全周計，恒生指數跌 0.7%。

藍籌股 25 升 28 跌 2 持平。吉利汽車 (175) 及恒基地產 (12) 升逾 6% 及 2%，為升幅最大成份股。其次是申洲國際 (2313)、藥明生物 (2269) 及長江基建 (1038) 升逾 1%。海底撈 (6862) 跌逾 6%，為跌幅最大藍籌。其次是創科實業 (669)、美團 (3690) 及石藥集團 (1093) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.8%，成份股 6 升 25 跌。大型科技股普跌，百度 (9888) 跌逾 3%，美團 (3690)、小米 (1810)、網易 (9999) 及京東健康 (6618) 跌逾 1%。萬國數據 (9698) 及新東方在線 (1797)

跌逾 5% 及 4%，為跌幅最大成份股。明源雲 (909)、微盟 (2013) 及金山軟件 (3888) 跌逾 3%。金蝶國際 (268)、中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 跌逾 2%。比亞迪電子 (285) 及閱文集團 (772) 升逾 7% 及 3%，為升幅最大成份股。全周計，恒坐科指升 1.7%。

板塊方面，晶片、軟件、餐飲、教育、有色金屬、鋼鐵及物管股跑輸大市。海底撈 (6862) 及九毛九 (9992) 跌逾 6% 及 3%。天立教育 (1773) 及中國東方教育 (667) 跌逾 4% 及 2%。紫金礦業 (2899)、江西銅業 (358) 及中國鋁業 (2600) 跌 3%-4%。鞍鋼 (347)、馬鋼 (323) 及重鋼 (1053) 跌逾 3%。碧桂園服務 (6098)、恒大物業 (6666) 及融創服務 (1516) 跌 2%-4%。汽車、航運及電力股逆市上升。長城汽車 (2333) 升逾 6%。中遠海控 (1919) 及東方海外 (316) 升逾 3%。華能國際 (902) 及華潤電力 (836) 升近 3% 及 2%。

周五上証指數低開 0.5%，早盤反覆做好，午後拉升，最多曾升 1.0% 後回軟，收報 3591.84 點，升 0.2%。深証成指升 0.7%，科創 50 指數升 1.2%。滬深兩市總成交約 9400 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 200 億元。滬深股通北向資金淨買入 31 億元，6 月以來淨買入 37 億元，5 月淨買入 558 億元。全周計，上証指數跌 0.2%，深証成指升 0.1%。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國勞工部公布，5 月非農業職位增加 55.9 萬個，市場預期增加 65 萬個；失業率為 5.8%，預期為 5.9%。期內，每周平均工時 34.9 小時，符合預期；平均時薪按月增長 0.5%，預期為增長 0.2%。(信報)

4) 個股訊息

港交所權益披露，騰訊 (700) 總裁劉熾平於 6 月 2 日及 3 日) 共減持 30 萬股騰訊股份，套現逾 1.88 億元。(信報)

有關選股表現，歡迎閲覧本公司的港股模擬交易組合： anuesec.com/zh-HK/Page/dt-model

https://www.anuesec.com/zh-HK