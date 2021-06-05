比特幣跌跌不休！馬斯克暗示分手 幣圈多頭抨擊

特斯拉執行長馬斯克此前推文暗示分手比特幣，促使比特幣價格大跌，週五 (4 日) 「比特幣 2021 會議」上的眾多支持者對馬斯克此舉大肆抨擊。

「比特幣 2021 會議」於 6 月 3 日在邁阿密舉行，為期三天，這場會議被稱為加密貨幣歷史上最大規模的比特幣會議，出席人次超過 5 萬人。

在會議開幕首日，比特幣價格接近 4 萬美元，但 (美東時間) 週四晚間瞬跌至 3.55 萬美元，爾後小幅回升，截稿前，比特幣下跌近 4%，暫報 37,074 美元。

馬斯克暗示分手，比特幣價格跳水 (圖片：鉅亨網)

馬斯克週四最新推文是下跌的主因。他週四推文貼出心碎表情符號，並附上比特幣標籤 (#bitcoin)，附上的照片則引用聯合公園熱門歌曲《In the End》的一段歌詞，此舉暗示將和比特幣分道揚鑣。

馬斯克週四最新推文 (圖片：馬斯克推特)

馬斯克 5 月掀起比特幣震盪行情，早前他因挖礦太耗能而喊停比特幣購車，5 月底馬斯克透露與北美挖礦商就加密貨幣的可持續性進行積極討論，。

許多參與「比特幣 2021 會議」的人週五對馬斯克舉動表示失望。華爾街金融分析師、比特幣支持者 Max Keiser 在會場上喋喋不休地罵著馬斯克 (F-ck Elon！)。

熱衷購買比特幣的上市公司 Microstrategy 執行長塞勒 (Michael Saylor) 週五在會議上表示，他相信比特幣是人類迄今為止利用能源效率最高的一種方式。

塞勒護航稱，比特幣對整個能源行業來說是一種極具破壞性但有益的技術，它是間歇性能源、可再生能源、對閒置能源的最高價值利用，這只是能源使用價值最高的時期。

塞勒認為，比特幣在偏遠地區發展發電廠的解決方案，提高發電廠的效率，降低 (能源) 成本，解決任何一種具有挑戰性的能源問題。