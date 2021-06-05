〈貴金屬盤後〉非農數據遜色 Fed可望甭提縮表 黃金上漲1%

週五 (4 日) 交易，黃金期貨價格收高，係因美國勞動部公布的 5 月非農就業報告遜於華爾街預期，意味著 Fed 可能延長實施現行的寬鬆貨幣政策。

Gold Newsletter 編輯 Brien Lundin 指出，「由於市場本以為『就業人數會大幅上漲，黃金應該會下跌』，因為良好的經濟消息可能會鼓勵 Fed 收緊其超寬鬆貨幣政策，結果我們看到了令人失望的經濟數據，所以黃金因此反彈上漲。」

美國勞動部公布，5 月非農新增就業近 55.9 萬人，雖較前值回升，仍遜於市場預期的 67.1 萬人 (道瓊與華爾街日報調查)，但失業率則自前值 6.1% 降至 5.8%，且優於分析師預期的 5.9%。

Lundin 指出，更廣泛地說，「新增就業人數不夠多更偏向接受工作的人數不夠多，因為現在有大量的職缺，但以目前的工資水準來說，有意願上任的潛在勞工卻不多。」

「鑑於其他數據表明美國經濟火爆，這意味著通膨壓力將持續或甚至變更大。黃金近期也顯示，對價格高通膨再次正面反映，所以這最新的就業數據對黃金非常樂觀，超越了週五的反應。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 18.7 美元或 1%，收每盎司 1892 美元，自週四下跌 1.9% 後觸及的 5 月 18 日以低谷反彈上升。

但根據 FactSet 數據，交易最活躍的黃金期貨價格本週仍下滑 0.7%。

7 月白銀期貨價格上漲 42 美分或 1.5%，收每盎司近 27.90 美元，但因前一日跌幅達 2.6%，本週仍收低約 0.4%。

勞動力市場數據表明，經濟面臨後疫情時代的艱困復甦，這可能讓 Fed 暫停考慮縮表和升息，目前基準利率在介於 0% 和 0.25% 的範圍，分析師表示，黃金在這樣的環境下可能會繼續攀升。

Fed 成員曾表示，在判定後疫情復甦時期的經濟是否需要進一步支撐時，就業是焦點之一。

週四的小非農數據優於預期，因此令美元走強、黃金下跌。但週五非農報告公布後，ICE 美元指數下跌 0.4%、10 年期公債殖利率也下降至約莫 1.56%，均有利黃金上漲。

其他金屬商品交易