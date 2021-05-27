英當局打擊比特幣廣告：恐誤導大眾以為投資加密貨幣非常簡單

英國廣告標準局 (ASA) 週三裁定，一則傳達「是時候購買比特幣」的廣告，利用消費者缺乏經驗，「不負責任」地傳達投資該加密貨幣非常簡單的錯誤訊息，因此禁止其傳播。

加密貨幣交易所 Luno 今年 2 月在倫敦附近的大眾交通工具上投放廣告，內容提到「如果捷運上也能看到比特幣，就是該買的時候了。」

該廣告引起觀眾向當局投訴，質疑該內容未能說明投資風險，對於經驗不足或太輕易相信的觀眾有誤導之虞。

ASA 認為，由於廣告在倫敦大眾交通工具上傳播，意味著沒有金融知識和比特幣經驗的大眾也會看到該廣告，而他們會預期比特幣是受到法律保護的投資工具，聲明提到「購買時機」是號召性行動，給人有「比特幣投資簡單又容易」的印象。此外，英國的廣告法規要求投資行銷時要清楚說明投資價值可變且可能漲跌互現。

事實上，投資比特幣的資金會受到價格波動的影響，價格波動可能會導致收益和損失，而且加密市場不受監管的特質意味著消費者無法通過監察當局尋求幫助。

ASA 表示，「我們知道比特幣投資是複雜、易變的，並且投資者蒙受損失，該廣告所給人的印象相反。我們得出的結論是，該廣告不負責任地暗示，通過 Luno 進行比特幣投資既簡單又容易，尤其是考慮到該廣告接觸的受眾情況。」

此間各監管機關對比特幣和其他加密貨幣的審查日漸嚴格，且這些加密貨幣的價格崩跌，比特幣價值自 4 月時達到的 6.3 萬美元高點腰斬下跌，隨後又復原一些，目前交易價格約莫 3.9 萬美元，其他加密貨幣資產價值 (例如以太坊和狗狗幣) 過去一個月也同樣面臨嚴重下跌。

Hargreaves Lansdown 分析師 Susannah Streeter 表示，「提供加密貨幣資產並向投資者給予高期待承諾的企業正受到更嚴厲的審查，監管當局越來越擔心這類投資者可能會對消費者帶來風險。」

Streeter 補充說：「除了極度不穩定之外，大多數加密貨幣都不受監管，不僅增加了另一層不確定性，還意味著投資者幾乎沒有對抗詐欺的自保能力或保護措施。」