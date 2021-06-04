〈國內疫情升溫〉內湖總部一員工確診 台達電：該同仁WFH已超過2周未進公司

電源大廠台達電 (2308-TW) 傳出位在台北市內湖的總部大樓有員工確診，對此，台達電表示，該名員工自 5 月 14 日最後一次進公司後便開始居家上班，至今已超過 2 周未進公司，且公司周末定期消毒、實施分流上下班，整體營運辦公不受影響。

台達電表示，公司自 5 月 17 日 (一) 實施分流上班，而該名確診員工在 5 月 14 日 (五) 下班後，就開始居家辦公，至 5 月 29 日確診時，已經超過 2 周沒有進入辦公室，期間公司周末也有消毒。

台達電指出，目前整體營運跟辦公不受影響，分流也照常實施，但公司還是通知與確診員工同樓層的同仁，已通知自 5 月 31 日起，居家辦公 7 天、工作上有較密切接觸之同仁則進行居家辦公 14 天與自主健康管理。

目前台達電針對防疫也祭出五大措施：

1. 全台灣各廠區、各據點的員工不得跨區交流，且所有部門至少一半的員工居家辦公。

2. 全台灣各廠區、各據點停止接待訪客，內部會議人數不得超過 5 人，且須保持兩公尺社交距離。進入廠區辦公之同仁，在辦公區域內須全程佩戴口罩。

3. 全台灣各廠區、各據點自 2021 年 5 月 20 日起實施彈性上下班時間，以協助同仁降低感染風險為前提，避免通勤人員集中在尖峰時刻搭乘大眾交通工具。上班時間自上午 7 點 30 分至 10 點，下班時間可配合調整為 4 點 30 分到 7 點，分散上下班人潮。

4. 因應台灣地區高中職以下全面停課至 6 月 14 日，台達員工有家庭照顧需求者，不限原訂之照顧 12 歲以下幼童，只要家有高中職 (含) 以下各級學校及相關教育機構符合停課家人之員工，即得以申請防疫照顧假。

5. 所有居家辦公員工，透過公司內網或 app 每日回報體溫記錄。