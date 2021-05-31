萬海與三星重工簽約採購4艘貨櫃輪 後年Q2起交船

貨櫃航商萬海 (2615-TW) 今 (31) 日宣布，與韓國三星重工完成採購合約簽署，訂造 4 艘 13100 TEU 全貨櫃輪，預計 2023 年第二季起陸續交船，藉此提高營運績效及服務水準。

萬海說明，目前營運船隊中有 83 艘自有船舶，62 艘外租船，此次訂造新船，主要為調整船，並因應市場發展。

由於貨櫃海運自去年下半年以來市況好轉，今年以來更是迎來史上新高運價，萬海董事會共通過二筆新造船採購案，分別為以總價不超過 10.35 億美元 (約新台幣 292.49 億元)，購入 9 艘接近 13000TEU 船舶，以及以總價不超過 5 億元 (約新台幣 138.75 億美元) 購入 4 艘近 13000TEU 船舶，合計至少要投入 430 億元買入 13 艘船，全力擴張版圖。

同時，萬海看好跨境電商蓬勃發展的市況，已在高雄港 63 碼頭倉庫設置海運快遞貨物專區，藉此進一步拓展新服務。

為因應船隊未來的擴張需求，萬海也宣布擴大招募船員，補助台灣海洋大學商船學系、輪機工程學系學士後專班假日組學生全額學雜費、公約培訓費以及住宿補貼，透過產學合作建構船員職能，並在畢業後提供就業機會，拚拉升學士後專班學生就業比例。