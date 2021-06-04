電子股摜壓 台股跌98點收17147點失守5日線 周線仍寫連3紅

台股今 (4) 日開低走低，電子股壓盤，金融、傳產普遍表現疲弱，大盤一度下挫逾 160 點，摜破 17100 點關卡，尾盤跌勢收斂，下跌 98.75 點，收在 17147.41 點，仍失守 5 日線，成交值萎縮至 4376.27 億元，周線則寫下連 3 紅，累計本周上漲 276 點。

觀察權值股表現，台積電今日回測 590 元，終場跌幅收斂，以 595 元作收；聯電賣壓相對沉重，下挫逾 3%；聯發科、大立光、國巨、矽力 - KY 等也在盤下震盪；其他包含南亞、中鋼、國泰金等也下跌逾 1%；不過，台塑化、鴻海、研華等獲買盤相挺。

雖然台灣疫情仍嚴峻，但疫苗陸續來台，加上赴美航班需求攀升，帶動長榮航早盤再度亮燈漲停，終場大漲逾 7%，收 21.5 元，亞航連續 2 天拉出漲停，華航漲幅收斂以平盤作收。

貨櫃三雄漲跌互見，陽明仍吸引資金進駐，上漲 2.6%，長榮、萬海回檔下跌 2-3%。散裝航運股慧洋 -KY 今日賣壓較重，大跌逾 8%，台航、新興、裕民等也在盤下震盪。

高端疫苗近來受市場紛爭及解盲、國際認證等不確定因素衝擊，投資人信心不足，今天開盤苦吞第 5 根跌停板，230.5 元一價到底，市值跌破 500 億元。

紓困 4.0 銀彈上膛，交通部編列百億，補助業績衰退達 50% 的旅行業、觀光旅館業、旅館業等業者薪資營運補貼，為餐飲、飯店、旅行社產業注入強心針，今日盤中股價一片歡騰，包括王品、新天地、國賓、遠雄來等均大漲逾半根停板。