6月蘋概股為投資主旋律？

台股這一波從近期波段低點 15,159 點起算，已經回升 1,954 點，漲幅 12.89%，而台積電 (2330-TW) 也是從 5/12 開始同步由低點 518 元展開反攻，短短半個多月已經來到 600 元大關前面，週一收在最高點 597 元，站上所有均線，波段漲幅達 15.25%，還跑贏大盤，而且外資從 3 月底以來持續買超台積電 57,204 張，投信則從 5/4 以來加碼買超 9,919 張。



除了台積電將衝 600 元，聯發科 (2454-TW) 股價一樣已經重返挑戰千元，至於股王則由矽力 - KY(6415-TW)榮登寶座，股價一樣創新高來到 3,785 元。



種種跡象顯示，電子股整體成交比重雖然仍偏低，但已經開始發動攻勢，尤其進入第二季尾端，未來要迎接的正是電子股的傳統旺季，因此在傳產族群之外，電子股可望百花齊放。



6/8 蘋果即將召開蘋果開發者大會 WWDC，外界預期今年有可能在新的軟體服務發表之外，新的 MacBook Pro 也可能亮相。而蘋果正好也在此時公布 2020 年全球前 200 大供應鏈名單，台廠除了老班底台積電、鴻海 (2317-TW)、大立光(3008-TW)、國巨(2327-TW)、電子 5 哥等之外，新上榜有 6 家，包括雙鴻(3324-TW)、康控 - KY(4943-TW)、GIS-KY(6456-TW)、茂林 - KY(4935-TW)、嘉澤(3533-TW) 與晶技(3042-TW)。



其中，獨拿蘋果發光鍵盤訂單的導光板廠茂林 - KY，去年受惠於蘋果將發光鍵盤改回剪刀腳設計，IT 產品營收占比衝上 7 成，成為營運主動能，今年隨著蘋果 MacBook Pro 新品即將上市，也將帶動一波拉貨潮。



而嘉澤主產品包括了 I/O 連接器、CPU Socket、DDR 插槽等零組件，推估產品廣泛導入蘋果筆電、電腦及平板等產品，嘉澤營收已經連續 2 個月正成長，前 4 月累計營收達 64.81 億元，年增 33.47%，近期三大法人偏多操作，股價也剛站上歷史新高 607 元。隨著蘋果新品陸續發表上市，供應鏈業績都將發光發熱。

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