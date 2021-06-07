指數站回萬七 原物料積極找買點

大盤指數 5/31 收復萬七大關，5 月份因為本土疫情爆發利空造成指數回檔，加權指數短短兩周跌超過一成，但漲時重勢，跌時重質，當時提到貨櫃輪此波回測月線是一個人棄我取的買點，果然貨櫃輪領先指數站回前高，其中看好的萬海更是多頭指標，第一季獲利 6.62 元雖然略輸長榮 7.04 元及陽明 7.49 元，但是籌碼相對乾淨，當時最低點融資減到剩 1.8 萬張，融資使用率僅有 3%，股價自五月下旬強勢反彈，從當時五月低點 73 元起漲，5/31 收盤最高來到 161 元，不僅領先大盤站回，股價甚至漲超過一倍，短線雖因漲過頭遭處置分盤，但我認為將高檔震盪甚至不排除創高，主要是貨櫃運價估計仍有高點，4 月單月自結 2.75 元，Q2 估計有機會挑戰 8 元，下半年進入旺季，全年估可賺三個股本，長榮、陽明則有機會落後補漲。

鋼鐵 6 月盤價續漲，利空跌不下更要買

碳中和已是全球各國聚焦的重點議題，船舶要符合環保需求，舊船面臨換主機或是降速航行，面對運價市況火熱，低迷多年的貨櫃海運市場，國際航商及本土貨櫃三雄紛紛搶訂新船，但是造新船至少要兩年時間，估計 2023 年前在新船尚未造出下，運價維持高檔將是常態，加上歐美國家因施打疫苗後，經濟復甦導致消費提升，估計塞港問題將持續惡化，判斷整體航運趨勢仍是走長多。另一受惠政策屬鋼鐵族群，今年前四個月因鋼價價格上漲，中國鋼鐵出口數量已達去年 75%，政策宣布自 5 月 1 日起取消鋼鐵產品出口退稅，鼓勵自產自用，但原物料鐵礦砂及鋼價漲勢凌厲，雖然中國刻意打壓價格，但仍難對抗整體需求，國際鋼鐵市場仍呈現供不應求，中鋼冷、熱軋鋼品 6 月盤價續漲 5% 以上，其中掌握較多料源的中鴻 (2014) 最為看好，股價面對利空反而跌不下，股價已領先大盤站回均線，中鋼則是剛站穩月線緊跟在後。

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