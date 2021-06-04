4檔債券ETF將除息 年化配息率上看3.57% 想存股要選對日子

據 CMoney 資料統計，5、6 月份，市場不少債券型 ETF 進入配息密集期，依不同類型債券 ETF，平均配息水準約落在 1.3% 至 3.3%。永豐投信今 (4) 日公告，旗下 4 檔將於 6/21 除息的債券 ETF 之最新期前配息，預估最高年化配息率達 3.57%，存股族只要最晚要在前一交易日 (6 月 18 日) 前持有或申購，即可參與本次配息。

目前已進入債券 ETF 除息旺季，已公告配息的 8 檔美元公司債 ETF 平均年化配息率約 3.14%，5 檔美國公債 ETF 平均年化配息率，短天期美國公債為 1.28%，長天期美國公債為 2.29%，而 2 檔中國政金債的平均年化配息率則約 3.32%。

永豐投信今天公告本次配息債券 ETF 包括：季配息的永豐 10 年 A 公司債 (00836B-TW)、永豐 1-3 年美公債 (00856B-TW)、永豐 20 年美公債 (00857B-TW)，及半年配息的永豐 7-10 年中國債 (00838B-TW) 等，4 檔債券 ETF 訂於本月 21 日除息。

永豐投信期前公告 4 檔債券 ETF 每單位配息金額分別為：永豐 10 年 A 公司債預計配息 0.334 元、預估年化配息率 3.5%；永豐 1-3 年美公債預計配息 0.117 元、預估年化配息率 1.29%；永豐 20 年美公債預計配息 0.218 元、預估年化配息率 2.51%；及半年配息的永豐 7-10 年中國債預計配息 0.700 元、預估年化配息率 3.57%。

近期市場持續關注美國就業市場與通膨數據變化，5 月份美國 CPI 與核心 CPI 年增率分別達 4.2% 與 3.0%，高於預期值，而非農業就業人口雖然新増 26.6 萬人，不過，失業不減反增，低於市場預期，這也抵消通膨壓力與聯準會收緊貨幣政策預期，永豐投信認為，整體信用市場流動性依然充沛，建議投資人納入債券 ETF 作為穩健型息收核心資產部位。