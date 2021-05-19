〈國內疫情升溫〉國鼎口服新冠新藥 隨時提供2000人份臨床用藥

國鼎生技 (4132-TE) 今 (19) 日表示，隨著全球疫情再度升溫，開發中的口服新冠肺炎新藥 Antroquinonol，已在全球進行多國多中心二期臨床試驗，隨著國內陷入疫情緊張時刻，可隨時提供 2000 人份用藥。

國鼎新冠新藥 Antroquinonol 除可供應國內外，考量印度疫情大爆發，擬循外交管道，洽詢印度當局申請當地藥品生產，提供給印度緊急治療，來解決當地嚴重疫情。

新冠新藥 Antroquinonol 採多國多新中心的二期臨床試驗，共有美國、秘魯及阿根廷等 15 家醫學中心加入臨床收案，將收治 174 名病患，目前已收案近百人，最快 5 月底、6 月初進行期中分析。

國鼎新冠新藥 Antroquinonol 主要針對因新冠肺炎而住院的輕度至中度患者，患者口服 Antroquinonol 或安慰劑，標準照護治療 14 天，後續將評估病人的康復率、改善時間、住院時間、清除病毒時間等。

Antroquinonol 細胞與動物實驗中發現，可降低病毒在細胞內的核酸複製與病毒蛋白合成，阻止小鼠身上因過度發炎反應所造成的器官組織傷害，其藥品具有重作用現象，有別於單一對抗病毒藥物或單一對抗發炎藥物的優勢。

國鼎強調，部分國家加速接種新冠肺炎疫苗後，疫情並未大量降低，反而出現血栓等副作用，引起安全疑慮，加上變異新冠病毒肆虐，更造成病患單獨使用抗體藥物產生抗藥性，因此目前開發出有效且安全的藥物成為最迫切需求。