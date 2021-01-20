〈國鼎新藥報捷〉抗新冠新藥試驗啟動多國多中心收案 拚Q3取得緊急使用授權

國鼎 (4132-TE) 研發中的抗新冠病毒新藥 Antroquinonol，第一階段臨床試驗完成審查，因應海外疫情持續擴大，啟動多國多中心臨床試驗，拚下季進入解盲、第 3 季取得緊急使用授權 (EUA)。

國鼎抗新冠新藥二期臨床試驗預計收案 174 人，第一階段收治 20 位病患數據結果，日前經美國 FDA 外部獨立數據監查委員會 (DMC) 審查完成，並獲得正面回應 (positive response)，也就是試驗不須任何調整，可持續進行收案。

董事長劉勝勇表示，由於海外疫情嚴峻，為加快收案速度啟動多國多中心臨床試驗，除美國外，增加祕魯與阿根廷等，預計三個月內完成 174 人收案後，將進入數據資料分析與解盲，估最快第 2 季完成二期試驗，年中前向美國 FDA 提出緊急使用授權 (EUA)。

總經理蘇經天指出，雖然國際已陸續施打新冠疫苗，但目前市面上的新冠疫苗效力仍備受質疑，加上疫苗面臨病毒不斷突變的挑戰，且疫苗為防禦效果、新藥則是有望抵抗病毒，用途大不同。

再者，目前抗新冠新藥主要針對重症患者居多，但以全球確診人數來看多為輕度、中度患者，而國鼎開發的抗新冠新藥可同時抗病毒、抗發炎、抗纖維化，臨床試驗收治輕度至中度住院病患，未來新藥順利上市，有望瓜分大餅。

價格部分，Antroquinonol 為口服用藥，單一藥價為 60 美元，單次療程需要服用共 28 顆、費用為 1680 美元 (約新台幣 4.7 萬元)，蘇經天強調，最後新藥上市價格仍將會有所調整。