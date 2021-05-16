看好後市 威剛董座4月大舉加碼逾250張自家股票

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 董座陳立白看好自家公司後市營運，據公開資訊觀測站資料顯示，陳立白 4 月大舉加碼 110 張持股，並透過投資公司保達投資額外加碼 150 張股票。

今年以來，記憶體市況轉佳，陳立白也頻頻對產業後市釋出樂觀展望，看好 PC、伺服器、智慧型手機及車電等各項應用領域對記憶體需求有增無減。

陳立白表示，上游製造商預估供給吃緊將一路延續至年底，且對今年 DRAM 合約價逐季調漲態度明確；加上需求一路超乎預期，NAND Flash 控制 IC 大廠也調高今年財測，今年記憶體價格成長動能相當強勁。

隨著第二季 DRAM 及 NAND Flash 合約價漲幅將明顯大於第一季，價量同步揚升，威剛看好，第二季營收增福將大幅優於第一季，搭配低價庫存優勢，可望再度推升獲利表現。

威剛 5 月初慶祝成立 20 周年，陳立白當時表示，今年除是記憶體相關業務乘勝追擊的一年，也是公司營業範圍進入百鳥爭鳴的起點，年度獲利要挑戰新高，記憶體模組業務拉大與追兵間的距離，電競 XPG、工控產品、馬達及電動車也將全面出擊。

威剛第一季受惠 DRAM 低價庫存優勢，加上 SSD 出貨暢旺，稅後純益達 6.85 億元，季增 1.19 倍，年增 44.2%，每股純益 2.94 元，寫近 14 季新高。