慧洋-KY 5月營收續創高 前5月每股稅前盈餘2.55元

散裝航商慧洋 - KY(2636-TW) 今 (3) 日公布 5 月合併營收為 14.58 億元，月增 5.52%，年增 58.41%，續創單月新高，累計前 5 月合併營收 63.79 億元，年增 38.32%；慧洋同步公告自結，5 月稅前盈餘 4.49 億元，每股稅前盈餘 0.6 元，前 5 月稅前盈餘 19.02 億元，年增逾 700%，每股稅前盈餘 2.55 元。

法人指出，慧洋 4-5 月每股稅前盈餘已達 1.35 元，超越第一季獲利，在 6 月運價維持高檔水準之際，慧洋第二季每股純益有望上看 2 元，屆時將寫下 2012 年以來單季新高表現。

慧洋表示，由於各國原物料需求回補，散裝航運景氣不斷加溫，加上全球各國仍存在塞港現象，影響海上船舶週轉率，中小型船舶每日運價仍居高不下，日租金達 2 萬美元以上，營運樂觀。

慧洋 5 月中旬已陸續處分 2 艘舊船，並於月底新增 1 艘由日本海洋聯合造船建造的巴拿馬極限船舶，是符合最新法規的環保節能船，已簽訂 2 年長約，目前船隊數共 138 艘船舶，平均船齡約 7.3 年。

慧洋強調，散裝航運供需狀況將逐漸改善，運價可望穩定向上，過去已超前布署擁有最具規模、最高比重的節能船隊，看好將成業界最大贏家。