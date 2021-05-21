〈慧洋股東會〉董座：景氣好到船出租後就後悔 單月營收將逐月成長

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (21) 日如期召開股東常會，慧洋董事長藍俊昇表示，現在市況是「巧婦難為無米之炊，景氣好到沒有船可以出租，每次簽出去隔天就後悔，因為市場一直在漲」，一個月比一個月好，5 月比 4 月好，拭目以待。

藍俊昇透露，最新租出 1 艘船日租金高達 28000 美元，不過，5 月底開始認列，現在的市況是簽出去隔天就後悔，因為運價一直在漲，因此，業績會逐步反應。

慧洋進一步說明，去年下半年以來，市場開始回溫，並在今年正式爆發，慧洋主要中小型船舶船隊日租金均價維持在 2 萬美元以上，不僅回到正常水準，甚至更優於疫情前表現。

因此，慧洋全年將有 57 艘船舶進行換約，預估換約漲幅高達 32.17%，期望在產業逐步好轉下，獲利穩步提升。

另一方面，慧洋仍將逐步汰換舊船、增添新型節能船舶，藍俊昇說，隨著環保上路，要趁著機會賣掉比較沒有價值的船舶。

藍俊昇樂觀表態，不敢預期這波航運會好幾年，但至少短期內沒有反轉跡象。

慧洋今日完成董事全面改選，董事由原先藍俊昇、趙子隆、福井正幸和陳明上 (代表法人金洲投資有限公司) 續任，新任獨董則為林則君、邱永和、劉彩卿、馬國柱和陳清治，任期自 2021 年 5 月 21 日起至 2024 年 5 月 20 日止。

慧洋強調，董事團隊擁有高於金管會規定的 2 席以上且不得少於董事席次 5 分之 1，而獨董在董事會比例越高，發生異常或不法事件的機率越低，有助公司營運穩定健全。