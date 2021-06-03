航運、原物料股續強 台股漲81點收17246點

美股周三收漲，台股今 (3) 日在航運、原物料族群強力撐盤下，一度站上 17300 點，晶圓雙雄、聯發科等半導體族群也受到買盤追捧，加權指數終場上漲 81.12 點或 0.47%，收在 17246.16 點，成交值 4804.01 億元。

權王台積電盤中重返 600 元關卡，但在多空拉鋸下，終場僅小漲 0.1%，收在 596 元；聯電大漲逾半根停板，終場收 55 元；聯發科也有 2% 的漲幅，收在 981 元。不過，鴻海、中鋼、矽力及金融股都遭到調節，賣壓相對沉重。

台積電 3DFabric 旗下最新成員 SoIC 預計 2022 年小量投產，將有 5 座 3DFabric 專用晶圓廠，相關設備供應鏈可望雨露均霑，濕製程領域的弘塑今日受買盤青睞，一度攻上漲停，供應相關自動化設備的萬潤、京鼎、漢唐、帆宣等漲勢也相當強勁。

運輸族群由航空雙雄領軍，華航、長榮航雙雙亮燈漲停，站上 20 元關卡；海運持續吸引資金進駐，長榮大漲逾 7%，衝上 119 元歷史新高，陽明、萬海漲勢略為收斂。此外，遠雄港、建新國際均噴出漲停，買氣暢旺。

在聯發科領軍下，IC 設計族群重回多頭懷抱，敦泰大漲逾 6%，收 230 元，其他包括力旺、茂達、立積、聯詠、瑞昱、義隆等相關族群漲勢也不俗。

國產疫苗獲得政府採購，但尚未二期解盲，近來引發爭議，市場也擔憂影響未來國際認可的進度，高端疫苗連吞 4 根跌停，股價跌至 256 元，盤中大量委賣高掛。