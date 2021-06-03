臉書開線上F8開發者大會 公布IG、WhatsApp商用新功能

臉書 (FB-US) 周三（2 日）舉行線上 F8 Refresh 開發者大會，公布一系列針對商家推出的新通訊功能，讓商家能在 Instagram(IG) 與 WhatsApp 上與客戶互動。

今年臉書將重點放在商家與客戶溝通上，開發讓商家能透過自家的通訊應用程式如 Messenger、WhatsApp、Instagram 與客戶直接溝通的新功能。

有不少人在 Instagram 上探索和發現新品牌，並透過回覆貼文、傳訊或標籤（tag），與品牌互動，臉書表示目前正在推出新工具，讓開發人員幫商家與客戶間建立互相傳送訊息的管道。臉書也說目前有 9 成的 Instagram 用戶至少追蹤一個商家。

臉書表示，未來所有商家都能使用應用程式介面（API）在 Instagram 發送訊息，並自動回覆一些客戶的常見問題，如退貨規則、訂單進度詢問等，也能與客戶立即通話。

臉書旗下另一款即時通訊應用程式 WhatsApp 也將支援更多類型的訊息，如讓商家在補貨時向客戶發送訊息提醒。此外臉書也還在測試另一種方式，讓客戶能透過「Login Connect」功能選擇向商家發送訊息。

不過 WhatsApp 近幾個月更新隱私政策並擴大商業通訊工具的政策引發用戶反彈，使用者擔憂更新後意味著自己的數據將與臉書共享。

臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）在上月財報發表時曾表示，公司未來將專注拓展電子商務、打造虛擬實境（VR）與擴增實境（AR），並幫助創作者在自家平台上賺取收益。