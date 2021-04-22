電動車加速普及 Rystad Energy：全球石油需求將提早在2026年觸頂

能源顧問公司 Rystad Energy 在報告中指出，隨著全球電動車 (EV) 的普及，可能將使得全球石油需求較原先預期的提早 2 年觸頂。

該機構預估，隨著電動車的普及和其他燃油領域加速電氣化，石油將會更快遭到淘汰，使得全球石油需求提早在 2026 年達到每日 1.016 億桶的高峰，早於去年年底時預測的在 2028 年達到 1.02 億桶 / 日的峰值，並且較 2019 年的水準僅高出約 100 萬桶 / 日。

報告中指出，道路運輸約佔全球石油需求的 48%，因此電動車將是削減石油需求的主要驅動。，預計到 2025 年，電動車將佔全球乘用汽車銷售的 23%，隨後在 2050 年升至 96%，高於如今的 6%。

此外，在各個行業中的石油需求也預期將會在未來的幾十年中逐步遭到淘汰或是替代。

在疫情期間，各國祭出防疫封鎖措施以阻止疫情蔓延，使今年的石油消費量減少。儘管隨後需求有所改善，原油價格隨之上漲，但全球許多地方的疫情仍未緩解。全球能源巨頭英國石油公司 (BP) 預期，到了 2050 年，石油的消費量將下跌 50%。

BP 先前也曾表示，石油消費可能永遠不會再回到新冠肺炎疫情爆發前的水平，即使是最樂觀的預測情景下，隨著能源轉型，使全球逐步減少化石燃料，未來 20 年的需求也不會多於「基本持平」的狀態。

為應對能源的轉型，BP 也為此採取了許多的措施。BP 執行長 Bernard Looney 表示，計畫在未來十年將石油和天然氣產量減少 40%，並每年花費 50 億美元用於建造全球最大的可再生能源業務之一。