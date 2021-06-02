〈能源盤後〉OPEC+堅守原定增產計畫 原油收登2年多高點

週二 (1 日) 交易， 原油期貨價格上漲，WTI 原油和 Brent 原油期貨價格均創下 2 年多最高收盤價，係因 OPEC + 維持目前到 7 月底前逐步增產的計畫。

Macro Oils 副總裁 Ann-Louise Hittle 表示，「OPEC 在 4 月會議上堅持照計畫增產，這是市場所需要的，需求成長速度正超越了供應增加速度，就算是將 OPEC + 已同意的逐月增產計畫也納入計算。」

OPEC + 在會議上重申了現有的承諾，即「逐步恢復 200 萬桶 / 日的調整量」，並在該會議結束後的記者會上表示，產量復甦的速度將取決於市場狀況。

OPEC + 下一回會議將在 7 月 1 日召開。

在 4 月 1 日的一次會議上，OPEC + 表示將於 5 月和 6 月將各增產 35 萬桶 / 日，接著 7 月增產 44.1 萬桶 / 日。同時，沙烏地阿拉伯也表示，將會在 5 月至 7 月間逐步撤回其自願減產的 100 萬桶 / 日市場供應量，5 月撤回 25 萬桶 / 日、6 月撤回 35 萬桶 / 日，以及 7 月 40 萬桶 / 日。

OPEC + 週二強調「繼續諮詢和密切監測市場基本面的必要性」，且在今年 4 月達成的協議到期之前 (2022 年 4 月 30 日)，維持每月召開 OPEC + 會議。

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.40 美元或近 2.1%，收每桶 67.72 美元，創最近月契約自 2018 年 10 月 22 日以降最高收盤價。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 93 美分或近 1.3%，收每桶 70.25 美元，為最近月契約自 2019 年 5 月 22 日以降最高收盤價，但自盤中高點 71.34 美元回落一些。

在 OPEC + 週二做出決議之前，原油交易價格甚至更加飆高，因為 OPEC 的技術委員會週一證實，全球石油需求今年預期回升 600 萬桶 / 日。

石油投資者樂觀地認為，隨著經濟自新冠疫情中復甦回來，需求正在改善，供應過剩的情形縮減可能意味市場可以吸收額外的供應。

Swissquote 高階分析師 Ipek Ozkardeskaya 指出，「疫情期間累積的石油幾乎用完了，且根據 OPEC 最新預期，下半年石油儲備量快速下降，這一下降幅度將輕鬆超過 2021 年的平均水準，並創造額外開採石油的需求。」

分析師提到，新冠疫情的防疫封鎖措施結束，經濟活動增加，全球旅遊前景改善，這些應可提振全球石油需求。

然而，WTRG Economics 能源經濟學家 James Williams 表示，「伊朗石油返回市場的衝擊依舊令人擔憂。」目前世界強權與伊朗之間的核協談判仍在持續中。

如果美國重返 2015 年的伊朗核協，可能會解除對伊朗石油出口的制裁，Williams 表示，在解除伊朗制裁後 3 個月內，就會有約莫 70 萬桶 / 日的原油額外供應量湧入市場。

「核協達成的時間花得約久，風險就越低，因為後疫情時代的市場需求持續上升。短期內，印度的封鎖措施是預測中最大的不確定性。」

其他能源商品交易

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.6%，收每加侖近 2.17 美元，為 2018 年 6 月以來最高收盤價。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲近 1.6%，收每加侖 2.07 美元，為 2019 年 9 月以來最高收盤價。

由於週一是陣亡將士紀念日假期，美國能源資訊署 (EIA) 的每週石油供應數據將較往常延後一天至週四發布。

IHS Markit 分析師預計，上週 (5/28 止) 美國原油供應量減少 170 萬桶、汽油庫存減少 120 萬桶、蒸餾油庫存減少 160 萬桶。

7 月交割的天然氣期貨價格大漲近 4%，收近每百萬 Btu 3.10 美元，為 5 月 17 日來最高水準，當時收在近 3.11 美元，為 2 月以來最高收盤價。

施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 表示，「電力預計強勁消耗，而產量水準相較疲弱，這持續讓市場獲得支撐。」

美國國家海洋和大氣管理局 (NOAA) 短期預測估計，到 6 月中旬，東北部和中西部地區的氣溫將高於正常水準，「這預期會提高空調的使用量，意味著會提高天然氣的發電需求。」