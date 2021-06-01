歐元區 5 月製造業PMI終值上修至63.1 高於市場預期

根據 IHS Markit 在週二 (1 日) 公布的數據顯示，歐元區 5 月份製造業活動以創紀錄的速度成長，如果沒有供應瓶頸的問題導致投入成本上漲，成長有望更加快速。

在過去一年，歐元區經濟遭受新冠肺炎疫情的衝擊，多國政府被迫實行防疫封鎖措施，使得該地區占主導地位的服務業關閉，但是製造業工廠基本保持開放，近期各國的封鎖限制也逐漸放寬。

數據顯示，經季節調整後，歐元區 5 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值意外上修至 63.1，創下 1997 年 6 月有紀錄以來新高，並且連續 11 個月成長，高於市場原預期的 62.8。不過，製造業產出指數則從 4 月的 63.2 回落至 62.2。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「指數的增長進一步表明了經濟在第二季強勁反彈。然而，5 月份也出現了供應延遲的問題，因此限制了產出的增長，企業供應無法滿足需求。」

疫情所造成的供應問題仍對供應鏈產生巨大影響，供應問題使製造業成為了原料供應商的賣方市場，製造工廠的投入成本增高，相關指數從 82.2 飆升至 87.1，創下歷史新高。

Williamson 表示，隨著疫情的破壞性影響有望在未來幾個月進一步緩解，全球供應鏈將得到改善，價格壓力將有所緩和。

在歐元區疫苗接種計劃持續，以及防疫封鎖限制有所緩解的情況下，有更多的企業重新開放，或開始適應封鎖情況。據路透社上週的一項民意調查顯示，歐元區第二季經濟有望成長 1.4%。