美國最大輸油管商Colonial遭駭 美東大部分輸油停擺、油價恐飆

美國最大輸油管系統營運商 Colonial Pipeline 日前因受駭客攻擊而陷入停擺，該公司在 9 日 (週日) 表示，有一小部分連結卸油碼頭與供油設施管線已重啟運作，但主要四條管線仍處於下線狀態。

如果管線不能在短期內恢復營運，燃料價格可能因為時間的拉長而出現局部飆漲，甚至可能供應短缺。

關於整體供油系統何時恢復運作，Colonial 沒有給出明確答案。該公司表示，只有在安全性獲確認、且在遵守聯邦政府的相關規定下，會恢復運作。

Colonial 此次遭受攻擊，是負責營運、銜接美國南部德州到東北部紐約州，總長約 8800 公里的石油管線。Colonial 在 5 月 7 日的時候發現遭受駭客攻擊，隨即讓系統下線，全部業務也停擺。

Colonial 在 5 月 8 日向外界表示，是遭到勒索軟體 (Ransomware) 攻擊，美國聯邦調查局 (FBI) 也在同 (8) 日介入調查。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 在 9 日接受 CBS 電視台採訪時表示，為了石油供應能早日恢復正常，聯邦政府正與 Colonial 及州政府密切合作。他指出，這類駭客攻擊事件的頻率增加，今後也應該會持續發生。