聯電投資南科 3年1500億 帶動房市需求大增

晶圓代工大廠聯電 28 日宣布與重要客戶合作，透過全新的雙贏合作模式，擴充南科 12 吋廠 Fab 12A 的 P6 廠產能。根據互惠協議，客戶將以議定價格預先支付訂金的方式，確保取得 P6 廠未來產能長期保障，聯電則以取得的訂金採購設備展開擴產計畫。據了解，包括三星 LSI、聯發科、瑞昱、聯詠、譜瑞 - KY 等均將加入合作計畫。

先前市場多次傳出三星為了提高 CMOS 影像感測器 (CIS) 市占率，將砸錢採購設備協助聯電擴產並包下新產能，而聯電 28 日宣布基於風險考量而循序漸進擴產，希望在兼顧長期獲利能力與市占率的目標下穩健成長，等於確認三星替聯電買設備一事早已破局。

聯電董事會通過新投資案，將與多家全球領先的客戶攜手，透過全新的雙贏合作模式，擴充在南科 12 吋廠 Fab 12A 廠 P6 廠區產能。P6 產能擴建計畫預計於 2023 年第二季投入生產，規畫總投資金額約新台幣 1,000 億元。包含聯電稍早宣布，大部分用於購置鄰近 P6 廠區的 Fab 12A 廠 P5 廠區設備的今年資本支出約 15 億美元，等於聯電未來 3 年在南科總投資金額將達到新台幣 1,500 億元。

洪嘉聰表示，許多仰賴 12 吋和 8 吋成熟製程的關鍵零組件，在 IC 供應鏈中佔有至關重要的地位。綜觀這個趨勢，聯電在晶圓代工服務的角色與定位正經歷結構性的轉變，需要有創新的雙贏合作模式，才能緩解整個產業晶圓短缺的問題。P6 廠投資計畫正是聯電與客戶通力合作的成果。

原屬台南縣的小鄉鎮以務農為主，現在愈靠近南科台積電 / 聯電愈得利，擴廠效益也從善化區延伸至安定區，以及園區南部面板廠居多的新市區、安南區一帶，根據統計未來 3 年將湧進 8 萬新增人口帶動房市供給不及應需求。

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