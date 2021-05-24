晨星：疫情、停電影響不大 台積電、聯電目標價維持不變

台灣近來遭遇二度停電，疫情也呈現上升趨勢，不過，晨星股票分析師李旭暘認為，這不對台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW) 等大型晶圓代工廠股價走勢產生持久性衝擊，目標價維持不變。李旭暘更指出，台積電擁有資金、技術優勢，經濟護城河寬廣，股價仍具上漲空間。

李旭暘表示，從半導體業來看，公司在疫情第一波爆發時，已有防疫經驗，聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW) 及聯電均採取分流上班，或限制據點在不同城市的員工跨城流動，以確保工作環境安全。此外，由於晶片與其他科技硬體面對短缺已久，短期股價已反映疫情對生產線受阻的壓力，但由於長遠結構性需求仍在，晨星對台灣半導體公司的目標價維持不變。

回顧先前停電，高溫、缺水加上發電廠故障，台灣一周內遭遇兩次停電。一個月前，台積電也曾經歷另一次停電，導致 3 萬片晶圓生產中斷，潛在損失達新台幣 10 億元。對於具有寬廣護城河的台積電而言，兩次停電事件並未改變分析師對台積電於今年 1 月喊出的 760 元目標價，以 5 月 21 日收盤價 573 元為計算，意味著仍有 33% 的上漲空間。

李旭暘認為，未來像是 AI 中控系統及自駕系統等先進技術的應用，對於晶片需求將激增，目前為止，只有台積電及韓國三星具備成熟技術及利基優勢，足以應付這類複雜技術的應用。由於進入產業的門檻相當高，導致參與競爭的企業僅有數家，且可有效緩解半導體企業所面臨的顯著週期性影響。屆時，台積電將具有更強的競爭力。

李旭暘表示，台積電擁有資金來源及技術壁壘等條件優勢，技術上仍大幅領先其他小型同行競爭者，從而掌握寬廣的經濟護城河，像中芯國際這類的中國競爭對手還需要 10 年以上的時間，才能趕上台積電的製程節點進程，遑論在不利的政治環境下複製其規模。

這些競爭優勢讓台積電在面對來自蘋果 (AAPL-US)、高通 (QCOM-US) 和輝達 (NVDA-US) 等主要客戶訂單時，仍在定價上有強大話語權。台積電在晶片升級方面的資本支出，估計 2023 年將超過新台幣 9000 億元 (約合 323 億美元)，隨著自動駕駛及高性能運算應用逐漸普及，台積電有望受惠。

李旭暘看好台積電目標價高幅度溢價的另一項原因，就是其堪稱典範的資本配置，台積電資本投資及股東權益報酬率，過去十年都維持穩定，平均超過 20%，遠高於聯電及中芯，中芯過去 10 年來還不到 10%。

此外，股票配息也是衡量董事會與管理層是否有意提高股東價值的另一項指標。李旭暘表示，台積電憑藉無人匹敵的晶片製造能力，實現了穩定收益，進而帶來了穩定股息。