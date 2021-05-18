聯電攜手供應商鼎眾 捐贈8台紫外線消毒機器人

國內疫情升溫，雙北提升至第三級警戒，聯電 (2303-TW) 今 (18) 日宣布與供應商鼎眾攜手捐贈 8 台紫外線消毒機器人給臺大醫院，希望結合企業、廠商、醫院三方力量，為第一線醫護同仁及民眾建立防疫陣線。

願與醫護團隊來同心抗疫。臺大醫院院長吳明賢代表全院同仁、病患與家屬表達誠摯的感謝，致贈感謝狀予聯華電子董事長洪嘉聰及鼎眾董事長江春松，希望結合企業、廠商、醫院三方的力量，為第一線的醫護同仁及民眾建立最堅強的防疫陣線。

聯電董事長洪嘉聰表示，防疫必須團結一心，繼 2020 年疫情爆發以來，已陸續捐贈紫外線消毒機器人予台安醫院、部立桃園醫院、台北及大林慈濟醫院等 4 間醫療院所，用高科技產業力量，以期快速支援前線醫護，協助控管疫情。

臺大醫院院長吳明賢表示，COVID-19 疫情出現後，臺大醫院非常謹慎面對新興傳染病的威脅，針對院內環境清潔消毒極為重視，院內感染科專家們也發現，相關病人接觸後的環境，以傳統人力需非常仔細且用力擦拭，才能清消完全，因此亟需輔助消毒工具配合。

鼎眾董事長江春松指出，疫情爆發至今已一年多，這段期間，聯電與鼎眾合作數次，捐贈多台 Hyper Light 超紫光滅菌機器人提供給多家醫院使用，包括 COVID-19 專責病房、急診室、加護病房及手術室等感染風險較高之場域。

鼎眾的 Hyper Light 超紫光滅菌機器人是經長庚大學新興病毒感染研究中心實證，1 分鐘即可快速消滅 99.99％冠狀病毒，強化院內高風險區域的環境消毒成效。

