上銀神戶廠投資100億日圓 預計2022年5月完工

上銀 (2049-TW) 日本神戶廠今 (31) 日舉行奠基典禮，該廠總投資額達 100 億日圓，預計 2022 年 5 月完工。上銀集團總裁卓永財表示，神戶廠是以日本年營業額超過 300 億日圓的服務能量做準備。

上銀 1989 年創立以來，以自有品牌 HIWIN 佈局全球，日本子公司於 1999 年成立，深耕日本產業超過二十年，產品服務項目也由初期的元件，如滾珠螺桿、線性滑軌到包括半導體設備的定位平台，及迴轉工作台與工業機器人等系統件。

上銀神戶新廠坐落於兵庫縣神戶科學園區，基地面積為 14500 平方米，預計興建一棟三層樓的建築，總建築面積約為 24650 平方米。

由於疫情嚴峻，上銀集團總裁卓永財未赴奠基會場，他表示，COVID-19 疫情期間大家都很辛苦，而 HIWIN JAPAN 也終於有了自己的基地，邁向新里程，此基地是以日本年營業額超過 300 億日圓的服務能量做準備，年營業額 100 億日圓是日本中型企業起始規模，相信未來上銀在日本市場會有一定的份量。

HIWIN 神戶新廠預訂 2022 年 5 月完工，總投資額達 100 億日圓，完工後主要作為滾珠螺桿、線性滑軌、單軸機器人、自動化機器模組、產業用機器手臂及座標機器人等生產基地。

上銀董事長卓文恒表示，上銀集團是半導體產業前製程設備的座標機器人最大製造商，未來神戶新廠也將為日本半導體設備業者提供服務，滿足市場短交期與少量多樣的需求。

