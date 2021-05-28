歐洲訂單回升至2018年高峰水準 上銀可望再啟動漲價

上銀科技 (2049-TW) 歐洲市場需求熱絡，當地訂單已回升至 2018 年高峰水準，在市場需求強勁下，有意再調漲價格，法人看好，上銀未來幾季產能利用率將維持高檔，加上價格續揚及產品組合有利下，下半年及明年營益率將明顯回升。

上銀反映原物料漲價、運費增加，去年 12 月以來陸續調漲各類產品；上銀歐洲地區佔整體營收比重為 20-25%，由於歐洲工廠需求熱絡，上銀歐洲訂單已回升至 2018 年高峰水準。

法人指出，上銀有意再調漲大型線性滑軌與滾珠螺桿，且歐洲市場毛利率較高，有利產品組合改善。

受惠市場需求暢旺，上銀第一季庫存水位已低於平均水準，法人認為，上銀未來幾季產能利用率將維持高檔，以滿足訂單所需並建立庫存，加上價格將持續調漲及產品組合有利下，預估下半年及明年營益率將明顯復甦。

上銀目前接單已滿載至第三季，訂單能見度看到第四季，上半年業績將逐季成長，並優於去年同期；而今年全年營收、獲利都會較去年成長。

上銀前 4 月累計營收 82.28 億元，年增 53.47%；第一季受漲價效益、產品組合有利等因素影響，毛利率攀近 6 季高點，但業外匯損侵蝕，使獲利下滑，單季稅後純益 5.32 億元，季減 6.3%，較去年同期轉盈，每股純益 1.61 元。