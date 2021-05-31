〈蘋果新供應鏈出爐〉雙鴻躋身蘋概鏈 再拿蘋果下半年新品訂單

雙鴻 (3324-TW) 列入蘋果 2020 年 200 大供應商名單，據悉，雙鴻自去年拿下逾 5 成中高階筆電訂單後，同樣也是蘋果今年下半年筆電新品主要供應商，近期拉貨力道強勁，將推升下半年營運表現。

雙鴻供應蘋果 Macbook 及 Macbook Pro 散熱管，去年供貨比重較往年提升 5 成，成主力供應商之一，加上新冠肺炎疫情爆發，筆電需求迅速飆升，拉貨力道一路延續至今年。

市場推測，蘋果今年夏天將推兩款新 MacBook Pro；雙鴻僅透露，美系客戶新品近期啟動拉貨，從目前手上訂單來看與去年相當，且公司適時反映銅價上漲成本，有望穩住毛利率。

展望下半年，雙鴻進入產業旺季，除受惠筆電新品開始出貨外，另一主要動能來自伺服器新平台 Whitley 拉貨力道轉強，其效能、ASP 均有提升，以及多個中國手機品牌今年導入散熱較好的 VC(熱板)，初步採少量多樣交貨，法人估，第 3 季營運將優於本季與去年同期，全年營收維持年增 15-20% 目標。

雙鴻因應客戶需求於泰國建置新廠，廠區主要生產伺服器散熱模組，月產能約 200K。雙鴻指出，雖然泰國出現第三波疫情，不過泰國廠目前產線營運不受影響，將如期出貨滿足客戶需求。