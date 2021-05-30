〈蘋果新供應鏈出爐〉全球大搬風 中國新增12家成最大贏家

蘋果 (AAPL-US) 近日悄悄公布 2020 年供應鏈名單，對比 2019 年名單幾家歡樂幾家愁，其中台灣業者新增 6 家也遭移除 6 家，而可留意到的是，蘋果新納入供應商以陸廠最多，高達 12 家，也顯示蘋果供應鏈分配上，中國廠商的重要性愈來愈高。

美國廠商的部分，蘋果新納入供應商包含萬有半導體，提供垂直共振腔面射型雷射 (VCSEL) 零組件的 Viavi Solutions ，移除的則有英飛凌併購的賽普拉斯半導體、豪威科技、基美、Chemours (CC-US)、迅達科技 (TTMI-US)、SiTime(SITM-US) 與線藝。

台廠納入的台廠包含雙鴻 (3324-TW)、康控 (4943-TW)、GIS(6456-TW)、茂林 (4935-TW)、嘉澤 (3533-TW) 與晶技 (3042-TW)。

台灣遭移除的供應商，包含正隆 (1904-TW)、和碩 (4938-TW) 旗下的復揚科技、TPK (3673-TW) 在陸子公司京嘉光電、達方 (8163-TW)、美律 (2439-TW)，以及明翔科技。

陸廠的部分，包含廣東朝陽電子、吉林利源精制等遭移除，新加入的則有領益智造、南平鋁業、北京兆易創新科技、天馬微電子、江蘇精研、蘇州勝利精密、得潤電子與新綸科技等 13 家業者，以區域別來看，陸廠的新增家數最多，在蘋果供應鏈中扮演愈來愈重要的角色。

港商的上海實業控股，繼前次被移除後，2020 年重回供應鏈名單行列，不過，雅特生科技、國泰達明與創良科技遭移出。

日商 SMK 與夏普集團子公司康達智等則遭移除，而東芝則替換成拆分後的鎧俠，此外， NGK 特殊陶業被列入新供應商名單。韓國業者則新增提供 RFPCB 的供應商三星電機，移除軟板商 Interflex。

值得注意的是，新納入 Royal DSM 與剔除的 DSM Engineering Plastics ，都是荷蘭帝斯曼 (DSM) 集團；而領益智造則為原先的領益科技，；SFS 集團旗下的聯鋼科技遭剔除後，集團本身今年則成為新供應商。

另外，新納入的 Consumer HK Holdco II Limited 與移除的雅特生科技關係匪淺，雅特生科技旗下電源產品線包含雅達電子，而 Consumer HK Holdco II Limited 則是羅定市雅達電子與深圳雅達消費電子的 100% 控股公司。

以下列出與 2019 蘋果前 200 大供應鏈名單相比，目前最新納入與移出的全球前 200 大供應鏈之名單。

新增供應商

移除供應商