〈越南疫情嚴峻〉鴻海集團廠區全面重啟 立訊未在首批復工名單中

鴻海 (2317-TW) 集團北江廠區獲越南政府列入首批優先恢復生產試點企業名單，28 日起恢復營運；不過，鴻海競爭對手立訊當地廠區並未在首波復工名單中。

越南新一波疫情爆發後，北江省政府決定關閉當地 4 座工業園區，其中也包括鴻海所在的雲中工業區；不過，最新消息指出，當地政府同意讓部分工廠在符合防疫規範的條件下重啟復工。

首波復工的 8 家廠商名單中，就包含鴻海集團旗下 3 家關係企業、2 個廠區，在此次復工後，鴻海集團位在越南廠區全面恢復營運。

鴻海也證實，子公司位於越南北江省的廠區經當地政府視察後，在符合主管機關防疫規範認可下，預計自 5 月 28 日起所有廠區都將列入首批優先恢復生產試點企業名單中，逐步恢復正常營運。

鴻海強調，各廠區將以員工安全為最高原則，持續不斷加強防疫規範，未來也會配合政府防疫措施隨時調整。

當地供應鏈廠商透露，北江臨時停工造成很大的衝擊，也導致旁邊的北寧供應鏈斷鏈，因此越南政府先讓一部分的企業先做試營運復工，未來再看其他企業是否跟進恢復。

另外，供應鏈消息也傳出，鴻海競爭對手立訊，並未在首波核准復工名單之中，主要是因為當地廠區確診人數較多、沒有合適的宿舍、無法獨立封閉式的運作，因此並未被越南政府列入優先營運清單。