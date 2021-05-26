越南病例創新高 擴大北部工業園區防疫封鎖

據《路透》報導，隨著新一波疫情衝擊，越南擴大了北部工業園區的封鎖，以控制疫情，因為當局報告的每日新增病例達到先前最高紀錄的兩倍以上。

越南衛生部門周二 (25 日) 晚間宣布新增 447 例新冠病例，這是自 5 月 16 日出現單日新增 190 例病例以來的最大增幅，主要是由於北寧省 (Bac Ninh) 和北江省 (Bac Giang) 的廠區案例增加。

越南衛生部長阮青龍 (Nguyen Thanh Long) 表示，此次越南發生的新冠變種病毒傳播非常迅速和廣泛。疫情已經蔓延至越南 63 個省市中的 30 多個，包括首都河內。為防堵疫情，越南宣布關閉餐館並禁止公眾聚會。

官方媒體報導，工業園區受害嚴重，三星工廠所在地北寧省從周二開始實行宵禁和其他旅行限制。鄰近另一個主要園區北江省，此前已暫時關閉了 4 個工業園區，其中包括 3 個有鴻海 (2317-TW) 工廠。

自 4 月下旬以來，在將近 2800 名受感染的人中，有數百名為工廠工人。

阮青龍表示，由於疫情爆發時工人群聚，並在相同的封閉環境、就餐區及衛生區，因此風險很高。

越南尚未開始大規模接種針對冠狀病毒的疫苗，迄今為止，約已接種一百萬劑疫苗。