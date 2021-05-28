遭員工誤解 漢來美食發4聲明強調不裁員、不減薪

有媒體指稱，漢來飯店「依職等配額」要求員工賣冷凍食品，連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (28) 日發布四點聲明指出，在營收驟減至不及往日 5% 的慘重情况下，仍堅持不裁員、不減薪，此舉是希望讓廚房仍有運轉，並凝聚員工在疫情時間的向心力，並無未達標的懲處，也將擴大員工申訴管道加以了解員工心聲。

漢來美食發出四項聲明，第一，自 5 月初疫情爆發，公司第一時間配合政府政策，餐廳大部分關閉，而營業的餐廳均改為外帶，營收驟減至不及往日 5% 的慘况，但仍堅持不裁員、不減薪，希望與員工一起渡過難關。

第二，此次推出的「員購限定」冷凍食品組，皆是深獲消費者口碑的商品，並以市價 6-7 折的價格提供給員工購買，本著的是照顧員工的初心。

第三，此員購方案是希望除了讓廚房仍有運轉，增加一些營收外，更重要的是提供員工及其親友「安全、美味又經濟」的食品，並凝聚員工在疫情時間的向心力，因此，雖有責任額，但沒有實質上未達目標的懲處。

第四，疫情期間，在內部的所有危機處理會議中，同仁一致表示認同公司政策，並且有同舟共濟的意願，如今卻看到「忍無可忍」的投訴與報導，實深表遺憾。

漢來美食強調，除了深度自我檢討是否宣導不足，導致員工此番誤解，未來也將擴大員工申訴管道，了解員工心聲，達到勞資和諧的局面，並懇切希望員工能理解疫情對公司經營的衝擊，上下一心，順利渡過此次嚴峻的考驗。