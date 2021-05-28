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台股多頭氣盛強彈269點 三大法人聯手買超261.47億元

台股多頭氣盛強彈269點 三大法人聯手買超261.47億元。(圖：AFP)
台股多頭氣盛強彈269點 三大法人聯手買超261.47億元。(圖：AFP)

台北股匯今 (28) 日雙漲，在多方力挺下，大盤開高走高，一度大漲近 300 點，台積電、聯發科護國神山聯手攻高，航海王、鋼鐵人同步助威，帶動指數終場勁揚 269 點，收在 16870 點，周線寫下連二紅，累計本周大漲 568 點。三大法人同站買方，合計大買 261.47 億元。

台股成交值略減至 4939.32 億元，觀察籌碼面，三大法人今天合計買超 261.47 億元，其中，外資又回補 187.24 億元；投信維持買超 39.66 億元；自營商同步買超 34.58 億元。

台積電強彈 1.3%，站上 590 元，市值回升至 15.3 兆元；聯發科股價走堅，尾盤漲幅放大至近 3%，收在 961 元；聯電同步漲逾 3%，收在 52.4 元；鴻海、日月光投控、國泰金、和泰車等權值股也都盤面上表現。

貨櫃三雄持續領航，第三季運價醞釀上漲，分別獲得外資青睞調升目標價，萬海今日表現最強勢，連續三天噴出漲停，達 154.5 元，改寫新高紀錄，長榮也亮燈漲停，達 96.4 元，陽明則漲近半根停板，收 108 元，同樣創下新高。此外，台驊投控、宅配通也都亮燈漲停。

美國總統拜登擬提規模 6 兆美元預算案，支援基礎建設計畫，美國鋼鐵及金屬類股應聲大漲，台股鋼鐵族群也受到激勵，中鋼一度大漲近 8%，終場漲幅縮至 5%，收在 36.55 元，中鴻、春雨、燁興、大成鋼、新光鋼、威致等 17 檔鋼鐵股均亮燈漲停，買氣相當熱絡，市場看好中鋼第三季漲價勢在必行。

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