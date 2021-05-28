台股多頭氣盛強彈269點 三大法人聯手買超261.47億元

台北股匯今 (28) 日雙漲，在多方力挺下，大盤開高走高，一度大漲近 300 點，台積電、聯發科護國神山聯手攻高，航海王、鋼鐵人同步助威，帶動指數終場勁揚 269 點，收在 16870 點，周線寫下連二紅，累計本周大漲 568 點。三大法人同站買方，合計大買 261.47 億元。

台股成交值略減至 4939.32 億元，觀察籌碼面，三大法人今天合計買超 261.47 億元，其中，外資又回補 187.24 億元；投信維持買超 39.66 億元；自營商同步買超 34.58 億元。

台積電強彈 1.3%，站上 590 元，市值回升至 15.3 兆元；聯發科股價走堅，尾盤漲幅放大至近 3%，收在 961 元；聯電同步漲逾 3%，收在 52.4 元；鴻海、日月光投控、國泰金、和泰車等權值股也都盤面上表現。

貨櫃三雄持續領航，第三季運價醞釀上漲，分別獲得外資青睞調升目標價，萬海今日表現最強勢，連續三天噴出漲停，達 154.5 元，改寫新高紀錄，長榮也亮燈漲停，達 96.4 元，陽明則漲近半根停板，收 108 元，同樣創下新高。此外，台驊投控、宅配通也都亮燈漲停。

美國總統拜登擬提規模 6 兆美元預算案，支援基礎建設計畫，美國鋼鐵及金屬類股應聲大漲，台股鋼鐵族群也受到激勵，中鋼一度大漲近 8%，終場漲幅縮至 5%，收在 36.55 元，中鴻、春雨、燁興、大成鋼、新光鋼、威致等 17 檔鋼鐵股均亮燈漲停，買氣相當熱絡，市場看好中鋼第三季漲價勢在必行。