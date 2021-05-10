歐盟2050年實現淨零排放碳 哪類股長多趨勢？

萬寶投顧陳子榕指出，台股週四 (5/6) 終止連五黑，矽力 - KY(6415-TW)第二度超車大立光 (3008-TW)，登上股王寶座，電子股也在聯發科(2454-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW)、宏碁(2353-TW) 等帶動下，昂首一吐悶氣，就像我們之前說的，傳產雖然仍是盤面焦點，但電子股也正伺機而動。



4 月底剛結束的全球氣候峰會中，減碳已經成為共識，2030 年就是全球減碳成效的檢視期限。美國總統拜登宣布 2030 年之前要將碳排量降至 50～52％，加拿大、日本減排 40～46％，大陸則在去年就宣示將減排 65％、2060 年前實現碳中和，英國也要在 2035 年減排 78％，全球異口同聲要朝碳中和目標邁進。



除了政策宣示，歐盟碳邊境調節機制 (CBAM) 已經打算 2023 年開始針對貿易往來國徵收碳關稅，預計 100 美元／噸 CO2，如果根據這個決議推算，中國大陸每年可能要繳交高達 350 億美元的碳稅，同時間，歐盟碳價近日一舉突破每公噸 50 歐元，這也是 2005 年碳市場推出以來最高水準，而且今年以來，12 月合約價已飆升約 50％。顯然，全球走向減碳、碳中和的腳步只會越來越快。



減碳目標下，乾淨綠能將成為新世代閃耀明星，包括風力、太陽能相關族群都將大有可為。

離岸風電開發商上緯投控 (3708-TW) 營收兩個月連續翻揚，4 月營收 11.64 億元，月增 28.9％，年增 54.41％；前 4 月累計營收 37.89 億元，年成長 103.57％，股價籌碼經過沉澱近日碰觸年線開始反彈上攻；風電鑄件廠永冠 - KY(1589-TW)第一季合併營收 21.46 億元，年增 89.8％，今年開始供貨歐洲陸域風電新客戶 Enercon，整體訂單能見度已至第三季末，今年出貨目標年增 5～10％。5/4 向大家推薦永冠 - KY 後，短短兩個交易日，股價從 80.2 元漲至 87.3 元，上漲 7.1 元，漲幅約 10％。



配合乾淨能源發展的電動車也是一大亮點，鴻海 (2317-TW) 和國巨 (2327-TW) 合作跨入半導體，初期雖然是鎖定 2 美元以下的功率與類比元件等小 IC，但中長期目標也是為鴻海 MIH 電動車佈局來服務，因此鴻家軍相關個股及電動車 IC、電池都可以留意。

不久前為大家推薦的 IC 廠茂達 (6138-TW)，最近傳出以風扇馬達驅動 IC 打進中國大陸電動車充電樁，後續更可望打進車燈模組及電動馬達供應鏈，外資從 4/27 開始每天買，已逾 2 千張，後續可以持續關注。



另外，受惠中國大陸減碳限縮生產的鋼鐵、水泥、玻璃，都是短線上直接受惠的族群，其他包括重視再生能源循環利用的綠能企業、ESG 概念股，也都是碳中和受益族群。



萬寶投顧陳子榕指出，行政院主計總處推算台灣今年經濟成長可望達到 5.23％，再創國內所有預測的新高值，再次為台股上攻注入強心劑，而台股經過幾天拉回，集中市場已見短線築底，資金可望在健康輪動中持續往上。

日月光投控 (3711-TW) 第一季封測事業毛利率衝上 24.4％，也推升整體集團毛利率達 18.4％，創歷史新高，估第二季毛利率續揚至 25～26％；第一季 EPS 1.99 元，優於市場預期；受惠打線封裝、覆晶封裝等產能皆吃緊，訂單交期已由 6～9 個月拉長為 10～13 個月，估第二季營收季增約 10％；提高全年資本支出至 19 億～20 億美元，增幅 12～18％，為歷年新高。

世紀鋼 (9958-TW) 第一季合併營收 16.65 億元，季減 11.67％、年增 40.66％；毛利率 29.2％，季減 2.59％、年增 10.4％；獲利 2.43 億元，季減 42％、年增 127％，EPS 1.06 元；第一季因疫情干擾，外籍技工無法入境導致營收及獲利衰退，第二季營運重返成長軌道，目前鋼結構產能滿載，接單排程已至明年，加上產品售價隨鋼價調漲，今年毛利率可望進一步上修；預期下半年風電事業將快速放量，風電營收可達 95～100 億元；擬辦理現金增資發行新股 1,000 萬股。

正隆 (1904-TW) 第一季合併營收 103.01 億元，季減 7.69％，但優於法人雙位數季減預期，年增 13.51％；市場紙箱緊缺，新產能燕巢紙器廠 6 月將投產，年產約 1.8 億平方公尺，第三季產能利用率估約 2～3 成，第 4 季拉高至 5 成，法人預期有助毛利率表現；致力各項資源再生循環利用，年減碳近 997 萬公噸，相當於 2.56 萬座大安森林公園吸附量，廢棄物再生規模化全台第一，ESG 永續績效獲外界肯定。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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