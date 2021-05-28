〈財報〉好市多Q1獲利猛增近50% 警告成本上漲壓力

好市多 (COST-US) 周四 (27 日) 公布會計年度第 3 季財報，淨利躍增近 50%，營收也成長逾 20%，雙雙優於預期，隨著美國等地經濟陸續重啟，好市多看好對珠寶、家具和旅遊產品前景，但警告通膨壓力存在。

好市多公布止於 5 月 9 日的第 3 季財報，淨利年增 45.6% 至 12 億美元，調整後每股盈餘為 2.75 美元，營收上揚 21.4% 至 453 億美元，優於市場預估的每股盈餘 2.38 美元和營收 447.1 億美元。

同店銷售攀升 21%，不計汽油和匯率變動的同店銷售增加 15.1%，遜於市場預估的 17.4%。

線上銷售成長 41%。好市多在去年同期疫情爆發期間的線上銷售曾躍增 65%。

好市多看好珠寶、家具等高利潤產品的前景，並表示旅遊部門等等非食品業務的業績持續暢旺。

但供貨延誤仍是挑戰，貨運成本正在上升，晶片短缺也影響交貨。

好市多財務長 Richard Galanti 說：「我們和其他業者知道，通膨壓力一直存在，而且來自四面八方。到處可見通膨因素。」

隨著防疫限制放寬，好市多研擬恢復用餐區座位。本月稍早，該公司宣布已經接種疫苗的消費者和員工可以不用佩戴口罩。

好市多盤後股價下滑 0.7% 至每股 385 美元。分析師認為，由於沃爾瑪、Target 等零售業都已經公布極為亮麗的財報，投資人對好市多的期待可能更高。

好市多股價今年來上漲 2.8%，過去一年來漲逾 25%。

好市多目前在全球有 809 個據點，包括台灣的 14 間門市，並在多國提供線上購物服務。