美政府發鈔 消費者趕忙花掉！好市多1月同店銷售回彈上升15.9%

好市多 (COST-US) 週四公布，一月份同店銷售上升，足見受益於美國最新一輪刺激措施。

好市多一月份同店銷售上升 15.9%，若不含汽油和外匯波動，則同店銷售上升 15.7%。美國調整後同店銷售額增長 16.4％，而電子商務飆升 105.4％。

撇去好市多去年 12 月同店銷售放緩的數據不看，2020 年大部分時間好市多同店銷售也如今年 1 月的數據一樣介於 15% 上下。

12 月數據較先前轉疲是意料中的事，投資者對該結果印象不深，但 1 月份的反彈可能超出了預期。

非必需品類別也跟糧食等必需品一樣，1 月份上升兩位數，顯示消費者快速花掉最近期刺激措施中拿到的鈔票。此外，全球客流量增加 2.6%，自 12 月的負值明顯改善，而每次來店的消費金額上升 12.9%，顯示消費者持續提高每趟購物價值。

電商金額較去年同期翻升一倍，且比 12 月的 61% 水準明顯提高。

好市多週四股價上升 0.38% 至 355.85 美元，過去 12 個月漲幅超過 14%，但自開年以來下跌了近 6%。

量販店是新冠疫情中的主要受益者，因為消費者不僅囤積糧食等必需品，也對價格更敏感。好市多守住 2 位數同店銷售成長的能力，顯示與消費者關係緊密，即使消費者行為已從大多購買必需品轉為添購更多非必需品，好市多也能掌握與消費者之間的關係。

這意味著，再過幾個月可能就會迎來真正的考驗。因為消費者去年 3 月開始囤積物資，令好市多 2020 年後續多數月份的同店銷售意外強勁，就算是好市多的多頭恐怕也不認為該公司能跟上這樣快速成長的步伐，股價的問題可能端視好市多如何無縫接軌新冠疫情過後的世界。