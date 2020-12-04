華納兄弟電影2021年HBO Max與電影院同步上映 AMC、喜滿客重挫

AT&T Inc (T-US) 旗下的華納兄弟電影工作室 (Warner Bros) 週四 (3 日) 宣布， 2021 起其在電影院上映的電影將同步在 HBO Max 串流服務上播放，這項為期一年的計畫是對應新冠疫情前所未有的轉變，電影院營運商股價隨即重挫。

全球最大電影院營運商 AMC 應聲重挫 16%，收 3.63 美元。同業喜滿客 (Cinemark) (CNK-US) 暴跌近 22%，收 13.30 美元。

根據華納兄弟聲明，這些電影預計包括《哥斯拉大戰金剛》和《真人快打》，且將在電影上映日同步在 HBO Max 播放一個月。其他即將上映的電影包括《自殺突擊隊》，新版《沙丘魔堡》和《駭客任務 4》。

通常電影院上映後 90 日，才會下放至一般家庭播放，雖然製片公司一直希望能縮短時間差距，但電影院業者長期以來一直抵制此想法。

華納強調這是因應疫情所做的一年期計畫，華納媒體董事長兼執行長 Ann Sarnoff 表示，「沒人比我們更渴望在大螢幕上放映電影，我們知道新內容是電影播放的命脈，但我們必須與現實做平衡，那就是美國大多數電影院 2021 全年放映數量可能大幅縮減。」

喜滿客上個月達成一項多年期協議，可讓環球影業的電影在大螢幕上映 17 天後就能在美國家庭中播放。該協議類似康卡斯特旗下環球公司 7 月與 AMC 達成的協議。