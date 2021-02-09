散戶慎防主力倒貨！AMC重挫近10% 又一大股東有意拋售持股

全美最大電影院營運商 AMC (AMC-US) 大股東週一股價重挫近 10%，係因又一位大股東至少已示意有意出售其股權。

AMC 週一股價下跌 9.52%，收 6.18 美元，盤後續跌 1.62%，本月跌幅已約 55%。

上週五 AMC 在一份證券文件中表示，中國萬達集團旗下的 Wanda America Entertainment Inc，已在本月 1 日將持有的 AMC B 類普通股，轉換成 A 類普通股，以便將其出售。目前尚不清楚這些股票是否已經出售，AMC 並未回復置評請求。

然而，根據最近的 SEC 文件，中國萬達集團是 AMC 的最大股東之一，持有 58.8% 投票權股或 5170 萬 B 類股。

由於 Robinhood 平台上的散戶自上個月起開始軋空 AMC 股票，使得 AMC 股價高漲，私人股權公司銀湖趁此機會轉換 6 億美元 AMC 債券為股票並以 7.13 億美元出售，輕鬆入袋 1.13 億美元收益。

陷入困境的債務投資公司 Mudrick Capital 也趕忙將 1 億美元價值的 AMC 債券轉為股票。

自去年以來，AMC 為了籌措現金以防止破產，多次以融資的方式發行了數百萬股股票。該公司 1 月份時宣布，在截至 12 月以來的幾個月中，透過各種股票和債務的交易已籌得 9.17 億美元資金，其中包括發行了 1.647 億股普通股，「現在破產已經完全不在檯面上。」

1 月份公告中提到的額外的現金將用來維持公司運作，即使是因為疫情而中斷的業務。

疫苗可望讓大眾返回常軌，讓觀眾重回電影院，但 AMC 也無法預測時間。AMC 1 月聲明指出，「沒有人能確定新冠病毒與變異病毒株的未來路徑，因此 AMC 未來現金需求尚不確定，投資者應當謹慎注意。」