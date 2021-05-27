央行尾盤出手調節 台幣豬羊變色翻貶收27.822元

人民幣攀至 3 年新高，帶動亞幣升值，新台幣兌美元今 (27) 日在出口商拋匯帶動下，再度升上 27.7 字頭，使得央行再度重啟調節策略，尾盤匯率豬羊變色、由升轉貶，終場小貶 0.1 分，以 27.822 元作收，台北與元太外匯市場成交值放大至 16.43 億美元。

受到 MSCI 半年度權重調整盤後生效影響，台股早盤湧現賣壓，一度跌逾 200 點，下探 16419 點，電子權值股普遍走弱，不過，台積電尾盤獲大量買盤進駐，指數跌點急速縮至 42 點，收在 16601 點，不過，外資轉為賣超 123 億元。

匯市方面，外資今天有賣有買，雖然整體偏向匯出，但出口商月底拋匯需求強勁，因此，新台幣盤中仍逆勢升值，最高達 27.744 元，逼近前波高點，不過，央行睽違已久再度於尾盤出手調節，沒收所有升幅，台幣終結連二升，翻貶 0.1 分，收在 27.822 元。

近來人民幣強勢走升，在岸及離岸人民幣對美元匯率雙雙升破 6.4 元關口，創三年來新高，並逐步邁向 6.3 關卡。今年迄今大宗商品價格飆升，使主要原物料進口國中國備感壓力，人行官員積極喊話，應適度讓人民幣升值，以抵銷通膨的壓力。

國際美元總算止跌回升，美元指數回到 90 之上。觀察主要亞洲貨幣表現，人民幣兌美元今日約升 0.25%，新加坡幣同步升值 0.12%，日圓也微升 0.02%，韓元、泰銖則相繼走貶。