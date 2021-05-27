盤前財經大事搶先讀2021年05月27日

今日操盤前瞻

台灣 4 月景氣燈號

美國第一季 GDP

美股財報季：戴爾、惠普

法說會：新光金、遠東銀、和泰車、四維航等

〈貴金屬盤後〉黃金收高於 1900 美元阻力點 今年轉正上漲

週三 (26 日) 交易， 黃金期貨價格上漲，收高於幾週以來一直被視為阻力點的價格之上，且今年迄今轉為漲幅，顯示近期內黃金看漲的前景。閱讀全文...

拜登下通牒令！要求美情報單位 90 天內報告新冠起源

新冠病毒溯源問題再度引發全球關注，週三 (26 日) 美國總統拜登發出通牒令，要求美國情報部門在 90 天內報告更接近新冠病毒起源結論的訊息。閱讀全文...

日本政府促台積電、Sony 在日設立 20 奈米晶片廠 投資額 1 兆日圓

路透引述日刊工業新聞報導，日本政府希望台積電 (2330-TW) 和 Sony 合作，合力投資 1 兆日圓 (91.9 億美元) 興建日本第一座 20 奈米晶片廠，以生產用於汽車、工業機械和家電的晶片。閱讀全文...

越南維持供應鏈運作 鴻海等八家企業最快本週五有條件復工

亞洲疫情升溫，越南因應新冠肺炎 (COVID-19) 上周二 (18 日) 封鎖北部工業園區，當地疫情仍相當嚴峻，根據越南媒體報導，政府有意讓部分工廠在符合防疫規範條件下，自本周五 (28 日) 重啟復工，首波復工名單包含鴻海 (2317-TW) 在內等 8 家汽車、電子零組件等廠商。閱讀全文...

新纖搶防疫財 醫療面罩急單湧入出貨跳增三倍

國內疫情嚴峻，醫療面罩需求大增，新纖 (1409-TW) 醫療級膠片出貨同步升溫，總經理羅時銓透露，醫療級膠片目前急單湧入，月出貨量跳增 3 倍，來到 200 噸以上。閱讀全文...

特斯拉 Vision 計畫啟動！5 月新車將放棄雷達感測 採全鏡頭自駕系統

特斯拉 (TSLA-US) 周二 (25 日) 宣布，將放棄自駕系統

Autopilot 、FSD 中的雷達設備，本月起 Model 3 和 Model Y 部分新車自駕系統將改為全鏡頭偵測，沒有雷達感測器，且可在北美進行半自動駕駛。閱讀全文...

裕隆強力布建太陽能 2023 年用電將達自給自足

裕隆集團昨 (26) 日召開法說會，由裕隆 (2201-TW) 打頭陣，裕隆表示，國內本土疫情擴大，影響尚無法評估，暫維持今年台灣車市規模 42.7 萬台的預期，同時，裕隆持續布建太陽能裝置，預計 2023 年太陽能發電量等於用電量，達成碳中和目標，2025 年將可供約 6.2MW 容量供轉售。閱讀全文...