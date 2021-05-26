〈國內疫情升溫〉新纖搶防疫財 醫療面罩急單湧入出貨跳增三倍

國內疫情嚴峻，醫療面罩需求大增，新纖 (1409-TW) 醫療級膠片出貨同步升溫，總經理羅時銓透露，醫療級膠片目前急單湧入，月出貨量跳增 3 倍，來到 200 噸以上。

據了解，新纖是國內最大醫療膠片供應商，產出的醫療防護面罩，具備抗菌、防霧、耐衝擊等能力，去年已提供給三總等醫療院所使用；此外，新纖醫療膠片也被廣泛用在針筒、手術刀等醫材包材上，具備高規格的抗菌能力。

羅時銓表示，目前醫療級膠片產線稼動率滿載，占整體膠片比重也在急單加持下，拉升至 15-20%；此外，疫情下民眾添購物資、餐飲外帶需求增加，同步推升寶特瓶等需求大增，目前整體膠片及寶特瓶約占新纖個體營收 1 成，

整體營運來看，羅時銓認為，酯粒及寶特瓶除了進入旺季需求持續強勁，動能可望延續到 9-10 月；化纖方面，雖然標準品高檔整理，但高規格、機能性產品需求跟價格仍佳，且目前新纖化纖 9 成屬於可循環使用 (Recycle)，在品牌客戶積極導入下，較不受市況波動影響。

另外，新纖工程塑膠受惠電子及車用需求表現持穩，去年揚州廠完成產能轉移後，目前稼動率拉升至 7 成；與越南油電集團 (PVN) 合作的加工絲工廠，也持續添加生產設備，第二季營運不淡。

轉投資公司方面，友輝 (4933-TW) 持續受惠面板市況升溫；而新科光電，也因為疫情下，食品物資需求大增，食品級薄膜需求同步暢旺。