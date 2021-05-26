客戶備貨力道強 NAND Flash Q2出貨、報價同步上漲

研調機構 TrendForce 表示，第二季受惠資料中心及終端客戶備貨力道強勁，加上 NAND Flash 控制器缺貨情形加劇，造成 NAND Flash 市場供不應求，主要產品報價翻漲，在價格、出貨提升下，預期第二季 NAND Flash 市場規模將顯著成長。

不過，TrendForce 示警，若 NAND Flash 控制器缺貨持續未解，NAND Flash 的晶圓價格恐領先走跌，進一步限縮後續營收成長空間。

回顧第一季，TrendForce 指出，筆電、智慧型手機需求強勁，但資料中心需求疲弱，市場尚未脫離供過於求的狀態，NAND Flash 平均銷售單價下跌 5%，位元出貨量則成長 11%，整體市場規模達 148.2 億美元，季增 5.1%。

OEM/ODM 採購第一季留意到，NAND Flash 控制器缺貨恐衝擊中低容量產品供給，因此 1 月下旬開始增加訂單，希望在料源充足情況下擴大市占，帶動第一季 NAND Flash 市場需求超預期。

從各大業者首季表現來看，三星 (Samsung) 市占率高達 33.5%，穩居全球 NAND Flash 龍頭寶座，鎧俠 (Kioxia) 也達 18.7%，為全球第 2 大供應商，其次依序為 WDC、SK Hynix、Micron、Intel。