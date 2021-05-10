〈群聯法說〉Q2營運續向上 潘健成：長短料對群聯是好事

群聯 (8299-TW) 今 (10) 日召開法說，董事長潘健成表示，在產品組合改善、漲價效益發酵下，第二季毛利率、整體營運都將持續向上，為確保料源足夠，群聯近來持續拉升庫存水位，4 月存貨金額已墊高至 140 億元，他並認為，供應鏈長短料現象對群聯來說反而是好事。

展望本季，群聯董事長潘健成指出，雖然第二季是傳統淡季，但 Gen 4 中階 SSD 模組與 IC 將出貨，新的電競應用也開始推出，產品組合改善下，加上漲價訂單從 3 月開始反映，第二季毛利率會較第一季成長，本業營運也可望持續向上。

漲價方面，潘健成強調，雖然半導體上下游供應鏈接連漲價，而被迫反映成本上漲，但仍希望以改善產品組合提升毛利率，而非靠漲價，透過產品轉型或技術提升等方式，對毛利率貢獻較大。

對於半導體產業現況，潘健成表示，上下游供應鏈產能緊張情況，短期內未看到紓緩徵兆，目前供應鏈採用滾動式調整價格方式交易，先下單確認產能，出貨前再依據市場供需狀況調整出貨價格。

為確保料源足夠，群聯近來持續拉升庫存水位，存貨金額去年底約 100 億元，今年 3 月底增加至 131 億元，4 月進一步墊高至 140 億元。潘健成指出，包括控制晶片、Flash、電源管理 IC 與 PCB 等零組件，庫存均持續增加。

不過，潘健成不諱言，供應鏈長短料現象確實發生中，可能使傳統旺季需求由第三季遞延至第四季；他也認為，若長短料現象造成材料調整，對群聯來說是好事，因公司產品線廣、商業模式有很大彈性，且現金水位高，在訂單能見度較長的情況下，會把庫存水位持續拉高。

群聯原先預期，受到長短料因素影響，NAND Flash 市況可能趨緩。不過，潘健成表示，近期市場為之瘋狂的奇亞幣，將使第三季 NAND 供給更吃緊，許多原廠已調升第三季價格至少 1 成起跳，在 Flash 需求轉強下，成本也隨之提升。

但潘健成也說，只要 NAND Flash 控制晶片產出有限，短期內 NAND 模組與晶片市場可能就相對穩定。