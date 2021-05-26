台微體攜國際藥廠 赴印度銷售抗黴菌藥物

台微體 (4152-TW) 今 (26) 日宣布，與全球製藥公司 Zydus 簽訂授權供應和商業化合約，雙方將把抗黴菌藥物微脂粒凍晶注射劑、商品名 AmphoTLC，銷售至印度市場。

依據雙方授權合約內容，台微體負責製造安畢黴微脂粒凍晶注射劑；Zydus 則發揮商業化能力，將其產品以商品名 AmphoTLC 在印度銷售。台微體看好，此合作對公司財務、業務有正面助益。

台微體表示，AmphoTLC 證實為安全的兩性黴素 B 藥物，由於許多印度新冠肺炎患者感染毛黴菌病 (CAM)，加上當地治療毛黴菌病的微脂體劑型兩性黴素 B 藥物短缺，AmphoTLC 出貨至印度後，可緊急彌補用藥缺口。

台微體表示，與 Zydus 共同合作下，今日取得中央藥品標準控制組織 (CDSCO) 新藥註冊證，並取得微脂體劑型兩性黴素 B 原核准之用途及適應症，准予立刻進口至印度。

Zydus 董事總經理 Sharvil Patel 表示，由於印度正面臨治療毛黴菌病藥物嚴重短缺，將立即提供印度 AmphoTLC，有望抑制疫情感染。台微體總經理葉志鴻則指出，儘速把 AmphoTLC 遞送至印度，以安全又有效的抗黴菌藥物，來緩解該國迫切的醫藥需求。