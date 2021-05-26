聖荷西市點頭放行 Google大型住商混合園區計畫最快明年動工

加州聖荷西市 (San Jose) 政府周二 (25 日) 晚間批准 Google 在當地設立住商混合的超級園區計畫，最快明年開始動土，預計花費 10 至 30 年時間才能完工。

根據這項名為「Downtown West」的項目，Google 將於聖荷西市開發 80 英畝的住商混合大型園區，當中包含 730 萬平方公尺的辦公空間，足以容納 2 萬名員工和數千套住房，落成後將成為 Google 最大的園區之一。

此外，新建園區還將包含 4000 套住房，其中 1000 套將作為可負擔住屋 (Affordable House)，並提供高達 300 間飯店客房，和 800 戶短期住宅供 Google 客戶使用，但有超過一半以上的空間將分配給住宅、公園、飯店、零售商店以及娛樂使用。

排除辦公空間，Google 將花費超過 10 億美元興建公園、人行道等基礎建設，土地和各項基建費用估達 2658 億美元，同時為反迫遷和就業準備等社區福利計畫提供 2 億美元資金。

推動「Downtown West」項目的目的在於扭轉科技園區與住房社區之間的疏離感，同時解決當地高房價及住房短缺等問題。

經過和社區的反覆交流後，Google 聖荷西開發總監 Alexa Arena 曾於去年表示，該公司目標是以更多更富彈性的社區來取代企業園區。