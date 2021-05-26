日本4月工具機出口強 中國訂單是去年3.3倍、金額創次高紀錄

日本工具機工業會 (JMTBA) 25 日 (週二) 公布日本 2021 年 4 月份的工具機接單金額 (終值)，來自日本國內及國外的接單總額報 1239 億日圓，是去年同期的 2.2 倍，也是連續第六個月優於去年同期。

其中，來自中國市場的訂單金額是去年同期的 3.3 倍，達到 378 億日圓，是僅次於 2017 年 11 月的史上次高水準。

中國市場的工具機需求強勁，除了半導體及電腦等的設備投資持續暢旺，汽車及建設機械用途的需求也在擴大中。

與前月相比，來自中國市場的機械訂單金額月增 1%，連續三個月增加。背後原因與中國政府所積極推動的 5G 通訊與電動車等先進技術的投資促進有關。津上 (Tsugami)(6101-JP) 就表示「以汽車零件為主、用途廣泛的需求正增加當中。」

亞洲市場除了中國之外，在半導體及電子化產品具備強項的台灣、南韓，訂單也保持強勁。

日本 2021 年 4 月來自國內外的整體工具機接單金額報 1239 億日圓，是去年同期的 2.2 倍，是連續六個月超越去年同期，但略低於 3 月 (年度最後一個月) 的 1278 億日圓)。

在新冠疫苗接種速度加快的影響下，歐洲市場訂單增為去年的 2.8 倍，美國市場訂單年增 69%。汽車行業等出現復甦現象。

另一方面，印度因受到疫情惡化影響，來自該市場的訂單金額月減 25% 至 30 億日圓。隸屬 JMTBA 的企業表示「疫情惡化造成交貨及生意上的延誤。」