鉅亨美股雷達：SPCE看好明年啟動太空旅行、INTC估晶片短缺還要2年

盤前重要看點：

週一 (24 日) 聯準會官員再次發言緩解市場對於當前的美國高通膨憂慮，使得美債殖利率下滑，帶動科技股急漲，並帶領美股四大指數全線收紅。。

聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard)、亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 和美國聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 發出鴿派宣言，未來幾個月，隨著疫情消退，被壓抑的客戶需求得到釋放，供應短缺將推高價格，但物價上漲應該是暫時的。

疫情方面，全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情仍在持續發燒，據週一 (24 日) 美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.67 億例，死亡數突破 346 萬例，美國累計確診超過 3313 萬例，累計死亡數超過 59 萬。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數上漲 186.14 點，或 0.54%，收 34,393.98 點。

標普 500 指數上漲 41.19 點，或 0.99%，收 4,197.05 點。

那斯達克指數上漲 190.18 點，或 1.41%，收 13,661.17 點。

費城半導體指數上漲 70.88 點，或 2.32%，收 3,122.98 點。

近期在美國、中國政府發言暗示將強力監管比特幣等加密貨幣之壓力下，加密貨幣表現持續疲軟，而鑒於當前美國經濟基本面仍是穩健，帶動美股獲利持續看增，故預計自加密貨幣流出之資金，將有望回流股市。

S&P500 指數 圖片：anue 鉅亨

今日重要總經數據：

美國 3 月 FHFA 房價指數月增率，市場預期增加 1.4%，前值為 0.9%。

美國 3 月 S&P 20 大城房價指數月增率，市場預期增加 1.37%，前值為 1.17%。

美國 4 月新屋銷售年化總數，市場預期增加 95 萬戶，前值為增加 102.1 萬戶

美國 4 月新屋銷售年化月增率，市場預期為 -7.0%，前值為 20.7%。

美國 5 月諮商會消費者信心，市場預期為 120.0，前值為 121.7。

重要個股動態：

1. 亞馬遜 (AMZN-US)

市場消息傳言，亞馬遜即將與好萊塢知名製片商米高梅 (MGM-US) 達成收購協議，傳雙方將以近 90 億美元的價格完成收購。

消息人士表示，若談判一切順利，亞馬遜最早可能在本周宣布此收購案。CNBC 也引述匿名消息來源報導，本交易最快周二就會宣布。

這筆交易將標誌著亞馬遜史上第二大收購行動，前次是 2017 年以 137 億美元收購超市連鎖 Whole Foods。

而亞馬遜收購行動正凸顯串流媒體競爭下內容的重要性正驅使產業進一步整合和增加內容資產，以提高競爭力，除亞馬遜以外，AT&T 上週也宣布將旗下媒體資產華納媒體與 Discovery 成立合資公司。

米高梅工作室以「萬花嬉春」、「頑皮豹」等經典作品聞名遐邇，此外還擁有 007 系列專營權、知名影集「使女的故事」和「冰血暴」，以及付費電視頻道 Epix，這些新內容有望提高亞馬遜 Prime Video 觸及範圍。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 蘋果 (AAPL-US)

週一 (24 日) 蘋果宣布 WWDC 2021 全球開發者大會將會在台北時間 6 月 8 日凌晨 1 點開幕。

市場預期，蘋果今年 WWDC 將正式宣布其新一輪軟體更新，包括 iOS 15、iPad OS 15、macOS 12 和 watchOS 8 等。

硬體方面，市場預期蘋果將公布搭載新款 M2 處理器的 Mac，以及新款 MacBook Pro。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 英特爾 (INTC-US)

英特爾首席執行找季辛格 (Pat Gelsinger) 預計，全球晶片供給短缺的局面可能還會持續兩年時間。

而為了扭轉英特爾在半導體行業競爭中的不利局面，季辛格已提出了 IDM 2.0 計劃，這意味著英特爾近期仍會繼續把握好晶片業務的發展機會。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

4. 維珍銀河 (SPCE-US)

維珍銀河週一 (24 日) 大漲 27.74% 以每股 26.89 美元收盤，因該公司上週末完成了首次載人太空飛行測試，預測 2021 年即可能啟動太空觀光。