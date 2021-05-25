印、越兩國疫情加劇 經濟學家：供應鏈將重返中國

先前美中貿易戰導致各企業將供應鏈移出中國，鄰國越南與印度因此受惠，然而隨著新冠疫情捲土重來，越、印兩國情勢越來越緊張，投資機構 Pinpoint Asset Management 經濟學家張智威表示，供應鏈有可能重返中國。

張智威周一（24 日）接受 CNBC 專訪時說，在新冠疫情肆虐前，三星、鴻海旗下富士康等大公司，因中美貿易戰而陸續將工廠搬出中國，往越南、印度建廠。近期越南、印度兩國疫情逐漸升溫，蘋果 (AAPL-US) 主要供應商鴻海 (2317-TW) 不得不關閉其位於兩國的工廠。

他說：「由於國際航班停飛，跨國公司無法派遣員工前往越南、印度兩國蓋新廠，因此供應鏈新廠建設恐將停擺好一陣子。」

印度 4 月的新冠感染病例飆升至歷史新高，而且還沒有明顯緩解跡象，有經濟學家預測，印度本季經濟可能萎縮。

此外，越南北部也因新冠疫情下令暫時關閉 4 個工業園區，其中就包括台灣鴻海的 3 個生產基地。

張智威說，這種情況可能對中國有利，但中國能從中獲得的好處有多少，還得取決越南與印度兩國的疫情持續多久。

他說，目前中國的出口每月成長介於 20% 至 40% 之間，如果越南印度快速復工，中國下半年的出口就有可能放緩，因為其他企業都把重心移到其他兩國。

他補充說道：「但如果（越南與印度）供應鏈停擺很長一段時間，中國出口成長態勢（介於 20% 至 40% 之間）就有可能會持續到明年。」