〈台經院看景氣〉4月營業氣候二減一增 近半餐旅業者看壞未來半年

台灣經濟研究院今 (25) 日公布 4 月營業氣候測驗點調查，製造業轉為小幅上揚 0.69 點至 106.37 點，服務業月減 1.06 點至 100.41 點，結束連 4 月上揚，而營建業測驗點為連 2 月下滑，較上月下跌 0.59 點至 106.01 點，而此次調查雖尚未反映疫情影響，但已有近半比例的餐旅業者看壞未來半年景氣。

台經院指出，全球經濟活動持續恢復，製造業受國際需求回溫帶動，持續看好當月和未來半年景氣表現，調查製造業廠商認為當 (4) 月景氣「好」比率為 38.5%，較 3 月減少 18.5 個百分點，認為當月景氣「壞」的比率則為 13.1%，較 3 月增加 4.5 個百分點。

其中，化學工業、橡膠製品、鋼鐵基本工業、機械設備業和電子機械業等產業，看好當月景氣的廠商比例仍明顯高於看壞，惟看好程度較上月低。

製造業仍有近 4 成看好未來半年

而對未來半年，看好的製造業廠商減少 3.1 個百分點至 39.6%，看壞比率增加 1.2 個百分點至 7.9%，除紡織業較看壞未來半年景氣外，其餘權重較大的電子機械業、鋼鐵基本工業和化學工業多看好未來半年景氣。

服務業方面，雖受惠於台股交易量屢創新高，拉抬證券業對當月景氣看法續強，但本土疫情升溫，衝擊零售業與餐飲業對未來半年景氣看法。

近半餐旅業者看壞未來半年

其中，超過 75% 的運輸倉儲業和證券業者看好 4 月景氣表現，批發零售業與餐飲業者對當月景氣看法多呈普通；對未來半年，近一半比例的餐旅業者看壞，而有將近 90% 零售業者看法持平。

營建業方面，由於近期疫情升溫，恐使短期內全台看屋人數下滑，而供給端也同樣受營建成本不可控風險升高、房地合一稅 2.0 實施在即、疫情導致不動產開發商降低預售屋推案意願等因素影響，恐使房市景氣出現趨緩態勢，因此，不動產業對未來半年景氣看法，較先前調查偏向悲觀。